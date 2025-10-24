Бійці ГУР знищили російську ЗРК та два РЛС на окупованих територіях

Військовослужбовці департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 23 та 24 жовтня виявили і знищили три системи протиповітряної оборони російської окупаційної армії.

Як повідомляється в телеграм-каналі ГУР в п'ятницю, знищено самохідну вогневу установку зі складу зенітно-ракетного комплекссу "Бук-М3", а також дві радіолокаційні станції 1Л119 "Нєбо-СВУ".

"Засоби ППО московитів ліквідовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.