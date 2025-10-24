Інтерфакс-Україна
16:57 24.10.2025

Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти Трампа і Путіна на своїй території

Туреччина може прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна, якщо її не вдасться організувати в Будапешті, повідомляє у п'ятницю турецьке видання Hürriyet з посиланням на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що будь-який діалог буде корисним для припинення цієї війни. З самого початку ми виступали за це, працювали над цим і заявляли, що справедливий мир можливий", - сказав Ердоган, відповідаючи на запитання журналіста щодо ситуації в Україні та відкладення зустрічі Трампа і Путіна у Будапешті.

Ердоган зазначив, що Туреччина "має добрі стосунки з обома сторонами і є країною, яка заслужила довіру обох. Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використати цю ситуацію на благо людства".

Як повідомлялося, Трамп і Путін хочуть провести нову зустріч, щоб обговорити можливість врегулювання війни РФ проти України. Зустріч мала відбутися в Будапешті. Але 23 жовтня Трамп заявив про скасування зустрічі з Путіним, оскільки не бачить можливості досягти успіху на ній. За словами Трампа, у нього щоразу відбуваються хороші розмови з Путіним, але вони "нікуди не ведуть".

Водночас прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що Білий дім усе ще не відкидає зустрічі Трампа і Путіна, але важливим є позитивний результат.

