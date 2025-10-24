Інтерфакс-Україна
Події
15:22 24.10.2025

Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

1 хв читати
Коаліція охочих обговорить гарантії безпеки для України – Зеленський

Сьогодні на засіданні Коаліції охочих лідери обговорять гарантії безпеки для України, зокрема ППО та енергетична підтримка, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми обговоримо протягом засідання Коаліції охочих гарантії безпеки… частково, я маю на увазі протиповітряну оборону та енергетичну підтримку. Тож ми поговоримо про це. Дякую за організацію цієї зустрічі з усіма партнерами", - сказав Зеленський ЗМІ перед початком зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент подякував британцям і главі їхнього уряду за підтримку України.

Зеленський також наголосив, що Путін не показує, що хоче зупинити війну, натомість він бажає організувати гуманітарну катастрофу цієї зими, атакуючи енергетику, газопостачання та водопостачання в Україні.

Теги: #коаліція_охочих #гарантії_безпеки #зеленський #обговорення

