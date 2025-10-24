Інтерфакс-Україна
05:40 24.10.2025

Німеччина просить США звільнити німецький підрозділ "Роснєфті" від санкцій — ЗМІ

Берлін домагається звільнення від санкцій США щодо німецького підрозділу російської нафтової компанії "Роснєфть" після того, як банки заявили, що обмеження можуть завадити їм співпрацювати з місцевим енергопостачальником, зазначило джерело, знайоме з урядовими обговореннями, повідомляє агентство Reuters.

"Німецький бізнес "Роснєфті" перебуває під контролем влади ФРН, але юридично залишається у власності Росії. Підрозділ є ключовим постачальником, що транспортує та переробляє нафту для автозаправних станцій і деяких аеропортів Німеччини", - зазначено в повідомленні.

До німецьких активів "Роснєфті" входять частки у нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo та Bayernoil. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році цей бізнес було передано під державне управління Німеччини, що стало частиною заходів для зменшення енергетичної залежності від Москви.

Представник міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні поширюватися на німецький бізнес "Роснєфті", оскільки він "відокремлений від російської материнської компанії та перебуває під контролем німецької держави"

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/german-ministry-assumes-us-sanctions-do-not-target-rosnefts-german-subsidiaries-2025-10-23/

Теги: #нафта #німеччина #санкції #рф

