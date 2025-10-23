Інтерфакс-Україна
23:50 23.10.2025

ЄС заявляє про необхідність активізувати зусилля з військової підтримки України – заяві до висновків саміту ЄС

Лідери Європейського союзу заявляють про необхідність активізувати військову підтримку Україні та прискорити роботу з розвитку українського ВПК, зокрема шляхом створення українського оборонного виробництва в державах-членах.

Відповідна позиція була узгоджена 26 країнами-членами Європейського союзу, окрім Угорщини, за результатами обговорення українського питання в рамках засідання Європейської ради у четвер в Брюсселі, і закріплена у заяві до висновків.

"Європейська Рада наголошує на необхідності того, щоб держави-члени продовжували активізувати зусилля для задоволення нагальних військових та оборонних потреб України, зокрема систем протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також боєприпасів великого калібру. Вкрай важливо прискорити роботу з подальшої підтримки, розвитку та інвестування в оборонну промисловість України, зокрема шляхом створення українського оборонного виробництва в державах-членах, а також поглибити співпрацю та інтеграцію з європейською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід та ноу-хау України", - деталізується в документі.

Лідери ЄС наголошують, що "вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України будуть надаватися з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".

