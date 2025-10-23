Прем’єр Чехії передав Зеленському в’язану брошку та підтвердив підтримку України

Прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вручив йому символічний подарунок — в’язану брошку, виготовлену онукою однієї з чеських громадянок.

"На початку моєї зустрічі з Володимиром Зеленським вручив йому невеликий подарунок — в’язану брошку. Під час передвиборчої кампанії одна жінка передала мені цю брошку, сказавши, що її зробила її онука, і запитала, чи не міг би я передати її президенту. Сьогодні я з радістю виконав її прохання", - написав Фіала у соцмережі Х.

При цьому він підкреслив: перебуваючи в опозиції, його політична сила продовжить підтримувати Україну, і висловив сподівання, що новий уряд Чехії максимально розвиватиме допомогу Україні, спираючись на попередні напрацювання.

Як повідомлялося, парламентські вибори в Чехії, що відбулися 3–4 жовтня 2025 року, завершилися переконливою перемогою опозиційного руху ANO на чолі з мільярдером Андреєм Бабішем.

Друге місце посіла правляча коаліція SPOLU, яку очолює прем’єр-міністр Фіала.

Фіала обіймає посаду прем’єр-міністра Чехії з листопада 2021 року та є лідером Громадянської демократичної партії (ODS).