Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Фото: сайт Президента України

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо поставок систем ППО Patriot, оскільки деякі країни з системами не використовують їх таким чином, як Україна, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми говорили з урядом Сполучених Штатів та оборонними компаніями щодо систем Patriot. Навіть коли ми платимо за системи, і навіть коли ми платимо за такі ракети, і Європа платить, все одно є черга на очікування поставок, і деякі країни попереду нас, і деякі країни вже мають системи Patriot. Але, на щастя, вони не повинні використовувати їх таким чином, як використовуємо ми, і ми пропонуємо змінити порядок", - сказав Зеленський під час участі у засіданні Європейської Ради у четвер.

За його словами, Україна отримає системи зараз, і готова віддати їх назад або замінити, коли настане її черга.

Також президент закликав партнерів сфокусуватися на програмі PURL у листопаді.

"Будь ласка, давайте прискоримося з цим, і я також прошу інші країни, ті, які ще не у програмі, доєднуватися. PURL не лише допомагає Україні, він також допомагає утримати інтерес Сполучених Штатів у Європі, і це показує Америці, що Європа робить свій внесок", - наголосив Зеленський.