Позиція ЄС щодо України через Угорщину знову прописана у додатку до висновків

Фото: elements.envato.com

Основна позиція Європейської Ради щодо України знову через позицію Угорщини прописана у додатку до основних висновків, які буде ухвалено за підсумками засідання Європейської ради, що проходить у Брюсселі.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер повідомили декілька дипломатичних джерел та випливає з проєктів висновків і додатку, які є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Це не вперше, коли основні елементи політики ЄС щодо України підтримано 26 главами держав та урядів – аналогічна ситуація була на березневому засіданні, тоді Угорщина зайняла аналогічну позицію.

Так, зокрема, в основному документі, якого, як очікується, буде ухвалено за підсумками засідання Європейської ради у четвер, Україні присвячено тільки три параграфи.

"1. Європейська Рада провела обмін думками з Президентом України Володимиром Зеленським. 2. Європейська Рада обговорила останні події щодо України. Текст, викладений у документі EUCO 19/25, був рішуче підтримано 26 главами держав та урядів. 3. Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні", - сказано в проєкті висновків.

В додатку ж, який налічує 18 параграфів, детально прописано всі аспекти щодо України. Остаточно узгоджено 17 пунктів додатку, ще немає одностайної позиції по параграфу 8, присвяченого "репараційній позиці", в основі якої лежать іммобілізовані російські активи.

Відповідно до проєкту додатку, лідери привітають ухвалення 19-го пакету санкцій для РФ. "Європейський Союз рішуче налаштований підтримувати та посилювати свій тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну агресії, зокрема шляхом подальших санкцій. У цьому контексті Європейська Рада вітає прийняття 19-го пакету санкцій. Європейська Рада також підкреслює важливість подальшої координації з партнерами G7 щодо санкцій та посилення заходів проти обходу санкцій", - йдеться в документі.

Крім того, 26 лідерів ЄС підтвердили непохитну підтримку України в межах її міжнародно визнаних кордонах. "Посилаючись на свої попередні висновки, Європейська Рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз продовжуватиме надавати, у координації з однодумцями-партнерами та союзниками, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу", - йдеться в проєкті.

26 лідерів констатували, що, "незважаючи на постійні дипломатичні зусилля США та Європи, спрямовані на досягнення миру, готовність України до його досягнення, Росія посилила інтенсивність своїх ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні, зокрема, спрямованих проти цивільного населення і цивільної інфраструктури, демонструючи таким чином відсутність у Росії реальної політичної волі припинити свою агресивну війну та розпочати змістовні мирні переговори".

"Європейська Рада знову закликає Росію погодитися на повне, безумовне та негайне припинення вогню, на яке Україна погодилася у березні 2025 року, та підтверджує підтримку Європейським Союзом всеохоплюючого, справедливого та міцного миру в Україні на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. У зв’язку з цим Європейська Рада нагадує про принципи, викладені 6 березня 2025 року, які мають керувати мирними переговорами", - зазначається в проєкті додатку.

Лідери також запевнили, що "Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть робити внесок у мирні зусилля, зокрема через "Коаліцію охочих" у співпраці зі Сполученими Штатами, а також активізуючи свою глобальну інформаційно-просвітницьку діяльність відповідно до мети Європейського Союзу сприяти миру, закріпленої в договорах".

"Україна, здатна ефективно захищатися, є невід’ємною частиною будь-яких майбутніх гарантій безпеки. Європейський Союз та держави-члени готові зробити свій внесок у надійні та справжні гарантії безпеки для України, зокрема, підтримуючи здатність України стримувати агресію та ефективно захищатися, виходячи з їхніх відповідних компетенцій та можливостей і відповідно до міжнародного права", - йдеться в проекті.

У зв’язку з цим лідери мають намір привітати поточну роботу з перегляду мандатів Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) та Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine). "Держави-члени зобов’язуються робити внесок у навчання та оснащення Збройних Сил України. Європейська Рада підкреслює важливість посилення підтримки України відповідно до спільних зобов’язань ЄС-Україна щодо безпеки", - наголошується в проєкті.

Також Європейська Рада підкреслить "критичну необхідність забезпечення стійкості України та наявності бюджетних і військових засобів для продовження здійснення її невід’ємного права на самооборону та протидії агресії Росії". "Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі разом з однодумцями-партнерами та союзниками", - йдеться в проекті.

Так, у додатку буде наведено дані, відповідності з якими у 2025 році Європейський Союз виділив для бюджету України 20,5 млрд євро, з яких 6,5 млрд євро було виплачено в рамках Механізму допомоги Україні, 14 млрд євро – в рамках ініціативи G7 ERA, яка погашається за рахунок непередбачених прибутків, отриманих від знерухомлення російських активів. З початку російської агресивної війни ЄС його держави-члени надали 177,5 млрд євро на підтримку України та її народу.

Лідери ЄС також висловлять свою позицію щодо підтримки України у військовому плані. "Європейська Рада наголошує на необхідності того, щоб держави-члени продовжували активізувати зусилля для задоволення нагальних військових та оборонних потреб України, зокрема систем протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також боєприпасів великого калібру. Вкрай важливо прискорити роботу з подальшої підтримки, розвитку та інвестування в оборонну промисловість України, зокрема шляхом створення українського оборонного виробництва в державах-членах, а також поглибити співпрацю та інтеграцію з європейською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід та ноу-хау України", - деталізується в проєкті додатку.

У зв’язку цим підкреслюється, що "вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України будуть надаватися з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".

Крім того, Європейська Рада окремо висловиться щодо посилення нападів Росії на енергетичний сектор України, зокрема на видобуток газу, та створення загрози безпеці Запорізької атомної електростанції, засудивши такі дії. "Вона закликає до мобілізації всіх зусиль для термінового вирішення нагальних потреб після нападів та посилення готовності України до зими. Європейський Союз та його держави-члени, у співпраці з партнерами, активізують надання гуманітарної допомоги та допомоги у сфері цивільного захисту Україні", - наголошується в проєкті.

Також Європейська Рада закличе до подальших заходів для зриву діяльності "тіньового флоту" Росії. "Вона закликає, зокрема, до ефективного вирішення значних екологічних та безпекових ризиків, які створює "тіньовий флот", зокрема шляхом посилення дотримання екологічних та морських стандартів безпеки та зміцнення співпраці з державами прапора. З цією метою Європейська Рада запрошує держави-члени координувати свої дії", - йдеться в проєкті.

Окремо прописано позицію щодо підтримки РФ з боку третіх країн. "Європейська Рада рішуче засуджує підтримку з боку третіх країн, а також їхніх учасників та організацій, яка дозволяє Росії продовжувати свою війну агресії проти України. Європейська Рада засуджує продовження військової підтримки, яку надають Іран, Білорусь та КНДР. Вона закликає всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у її війні агресії проти України", - сказано в проєкті додатку.

Він містить заклик до Росії та Білорусії "негайно забезпечити безпечне повернення до України всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих та переміщених до Росії та Білорусі".

"Європейська Рада підтверджує тверду відданість ЄС забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини та найсерйозніші злочини, скоєні у зв’язку з агресією Росії проти України", - прописано окремим пунктом у проєкті.

Щодо відкриття переговорних кластерів про вступ України в ЄС лідери, знову ж таки через позицію Угорщини, не змогли ухвалити рішення. "Європейська Рада підтверджує непохитну підтримку ЄС шляху України до членства в ЄС та вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин. Європейська Рада закликає Україну, Раду та Комісію продовжувати роботу над процесом приєднання відповідно до підходу, що базується на заслугах. Кластер фундаментальних питань буде відкрито першим і закрито останнім, а кластери буде відкрито після виконання умов відповідно до методології розширення. Європейська Рада враховує оцінку Комісії про те, що кластери фундаментальних питань, внутрішнього ринку та зовнішніх відносин готові до відкриття", - зазначається в проєкті.

Європейська Рада повернеться до цього питання на наступному засіданні.