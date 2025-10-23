Інтерфакс-Україна
Події
10:28 23.10.2025

Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

3 хв читати
Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив президента України Володимира Зеленського в тому, що лідери країн-членів Європейського союзу підтвердять незмінну підтримку Україні і зможуть ухвалити політичне рішення щодо надання репараційної позики з основою з російських іммобілізованих активів, забезпечивши її потреби на період 2026-2027 роки.

"Я дуже радий вітати вас тут, серед наших колег, як майбутнього члена Європейського Союзу. По-перше, незважаючи на великі очікування, створені ініціативами президента Трампа, сьогодні зрозуміло, що, на жаль, ці ініціативи не відповідають добрій волі президента Путіна, і Росія посилює удари, посилює удари по цивільному населенню, по цивільних об’єктах, і це означає, що ми повинні продовжувати підтримувати вашу боротьбу за справедливий і тривалий мир", - сказав він, звертаючись до Зеленського у четвер в Брюсселі перед початком засідання Європейської ради.

Кошта підтвердив, що ранком четверга ЄС схвалив 19-й пакет санкцій, спрямованих проти тіньового флоту, банківської справи та енергетичного сектору Росії. "І сьогодні на цій Європейській Раді ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, включаючи придбання військової техніки. І це дуже сильне послання для Росії", - наголосив він.

Президент Європейської ради нагадав, що ЄС "неодноразово говорив, що підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, і чого б це не знадобилося". "Тепер ми це конкретизували, і сьогодні ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення ваших фінансових потреб на 2026 та 2027 роки. Ласкаво просимо до вашого дому", - підкреслив Кошта.

Він переконаний, що лідери ЄС зможуть ухвалити політичне рішення, щоб забезпечити фінансові потреби України до 2026 та 2027 років. "Щодо технічних питань рішень, ми продовжуємо працювати з Європейською комісією. Але найважливіше – це політичне рішення та чіткий сигнал, який ми надсилаємо Росії: вони не можуть повірити, що ми втомилися. Ми не втомилися. І ми тут, щоб продовжувати підтримувати Україну дипломатично, політично, військово та фінансово", - пояснив президент Європейської ради.

За словами Кошти, "це - найважливіший сигнал для Росії, тому що Росія повинна зрозуміти, що їй потрібно припинити вбивати мирних жителів в Україні та припинити знищувати цивільні об’єкти в Україні". "Їй потрібно зупинити війну в Україні. Їй потрібно прийняти всі дипломатичні зусилля, а саме зусилля президента Трампа, щоб бути залученими до мирних переговорів. Усім зрозуміло, що президент Зеленський погоджується на припинення вогню. Президент Зеленський погоджується на мирні переговори… Усі цього хочуть. На жаль, є лише одна людина, є лише одна сторона, яка цього не приймає, – це Росія. І саме тому, з одного боку, нам потрібно продовжувати підтримувати дипломатичні зусилля. З іншого боку, ми продовжуватимемо підтримувати Україну всіма засобами", - наголосив він.

Теги: #кошта #росактиви #зеленський #репарації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 23.10.2025
Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

10:17 23.10.2025
Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

Прем’єр-міністр Бельгії назвав вимоги щодо надання репараційної позики Україні за рахунок росактивів

10:10 23.10.2025
Зеленський прибув на засідання Європейської ради

Зеленський прибув на засідання Європейської ради

17:21 22.10.2025
Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

17:20 22.10.2025
Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

17:19 22.10.2025
Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

Зеленський і прем’єр-міністр Швеції обговорили ППО, енергетику, санкції проти РФ

16:59 22.10.2025
Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

Коаліція охочих має фіналізувати гарантії безпеки для України якнайшвидше – Зеленський

16:56 22.10.2025
Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

16:53 22.10.2025
План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

План Європи – це не план, як зупинити війну, це більше план про припинення вогню – Зеленський

16:45 22.10.2025
Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E

Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо закупівлі від 100 до 150 винищувачів Gripen E

ВАЖЛИВЕ

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

Зеленський: 19-й пакет ЄС і американські санкції – хороший сигнал для інших країн приєднатися

ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій для РФ

Сили оборони знищили 92 зі 130 ворожих цілей під час нічної атаки, зафіксовано влучання 25 БпЛА на 11 локаціях

РФ повторно вдарила по Харківщині: загинув рятувальник, п'ятеро поранені – ДСНС

ОСТАННЄ

Енергетики відновили живлення ЗАЕС і вивели станцію з блекауту

Свириденко: Сподіваюсь, що тенденція збільшення кількості жінок в уряді буде набирати обертів

Глава Єврокомісії заявила, що 19-й пакет санкцій вперше торкнеться російського газового сектора

Майже 140 тис. учасників скористаються програмою "Ветеранський спорт" у IV кв.-2025

Лаборантка та слюсар оборонного заводу в Миколаївській області викриті на шпигунстві на користь РФ

Уперше українські учні за кордоном можуть взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Кабмін передбачив єдину цифрову платформу підвищення кваліфікації педагогів

Міносвіти проігнорувало рекомендації Освітнього комітету переглянути терміни конкурсів і апробацій підручників на наступний рік - Бабак

Каллас: Із прийняттям 19-го пакету санкцій ЄС Путіну стане ще складніше фінансувати війну проти України

Кабмін виділив 41,2 млн грн на відновлювальні роботи Волинського обласного ліцею

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА