Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив президента України Володимира Зеленського в тому, що лідери країн-членів Європейського союзу підтвердять незмінну підтримку Україні і зможуть ухвалити політичне рішення щодо надання репараційної позики з основою з російських іммобілізованих активів, забезпечивши її потреби на період 2026-2027 роки.

"Я дуже радий вітати вас тут, серед наших колег, як майбутнього члена Європейського Союзу. По-перше, незважаючи на великі очікування, створені ініціативами президента Трампа, сьогодні зрозуміло, що, на жаль, ці ініціативи не відповідають добрій волі президента Путіна, і Росія посилює удари, посилює удари по цивільному населенню, по цивільних об’єктах, і це означає, що ми повинні продовжувати підтримувати вашу боротьбу за справедливий і тривалий мир", - сказав він, звертаючись до Зеленського у четвер в Брюсселі перед початком засідання Європейської ради.

Кошта підтвердив, що ранком четверга ЄС схвалив 19-й пакет санкцій, спрямованих проти тіньового флоту, банківської справи та енергетичного сектору Росії. "І сьогодні на цій Європейській Раді ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, включаючи придбання військової техніки. І це дуже сильне послання для Росії", - наголосив він.

Президент Європейської ради нагадав, що ЄС "неодноразово говорив, що підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, і чого б це не знадобилося". "Тепер ми це конкретизували, і сьогодні ми приймемо політичне рішення щодо забезпечення ваших фінансових потреб на 2026 та 2027 роки. Ласкаво просимо до вашого дому", - підкреслив Кошта.

Він переконаний, що лідери ЄС зможуть ухвалити політичне рішення, щоб забезпечити фінансові потреби України до 2026 та 2027 років. "Щодо технічних питань рішень, ми продовжуємо працювати з Європейською комісією. Але найважливіше – це політичне рішення та чіткий сигнал, який ми надсилаємо Росії: вони не можуть повірити, що ми втомилися. Ми не втомилися. І ми тут, щоб продовжувати підтримувати Україну дипломатично, політично, військово та фінансово", - пояснив президент Європейської ради.

За словами Кошти, "це - найважливіший сигнал для Росії, тому що Росія повинна зрозуміти, що їй потрібно припинити вбивати мирних жителів в Україні та припинити знищувати цивільні об’єкти в Україні". "Їй потрібно зупинити війну в Україні. Їй потрібно прийняти всі дипломатичні зусилля, а саме зусилля президента Трампа, щоб бути залученими до мирних переговорів. Усім зрозуміло, що президент Зеленський погоджується на припинення вогню. Президент Зеленський погоджується на мирні переговори… Усі цього хочуть. На жаль, є лише одна людина, є лише одна сторона, яка цього не приймає, – це Росія. І саме тому, з одного боку, нам потрібно продовжувати підтримувати дипломатичні зусилля. З іншого боку, ми продовжуватимемо підтримувати Україну всіма засобами", - наголосив він.