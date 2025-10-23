Рубіо: США все ще хочуть зустрітися з Росією після запровадження санкцій

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США все ще хочуть зустрітися з Росією, попри запроваджені адміністрацією Дональда Трампа санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, передає CNN.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами… У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо це обговорення. Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", – сказав Рубіо журналістам у середу ввечері, прямуючи до Ізраїлю.

Рубіо додав, що Трамп неодноразово говорив протягом кількох місяців, що в якийсь момент "йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в мирній угоді. Сьогодні той день, коли він вирішив щось зробити".

Як повідомлялося, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявило про запровадження додаткових санкцій через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні, йдеться у повідомленні на сайті міністерства у середу.

Трамп також заявив у середу, що він "скасував" очікувану зустріч з Путіним, сказавши журналістам: "Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого мали досягти, тому я її скасував, але ми зробимо це в майбутньому", "Мені це просто здавалося неправильним".