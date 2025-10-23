Мінфін США вводить санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла" та закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню

(розширена, додано текст після 3 абз.)

Київ. 23 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявило про запровадження додаткових санкцій через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні, йдеться у повідомленні на сайті міністерства у середу.

"Зараз настав час зупинити вбивства та негайно оголосити припинення вогню. З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля", – цитуються слова міністра фінансів Скотта Бессента.

Зазначається, що дії спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній, ВАТ "Нафтова компанія "Роснєфть"" та ВАТ "Лукойл"

"Роснефть" та "Лукойл" включені до санкцій відповідно до постанови №14024 за діяльність або діяльність в енергетичному секторі економіки РФ.

Крім того, OFAC вносить до санкцій низку російських дочірніх компаній "Роснефти" та "Лукойлу". Усі організації, що належать цим двом компаніям на 50% або більше, прямо чи опосередковано, блокуються відповідно до наказу № 14024, навіть якщо вони не були визначені OFAC.

Зокрема, йдеться про наступні дочірні компанії:

- Дочірня компанія "Лукойл" "Товариство з обмеженою відповідальністю "Лукойл Перм" займається геологорозвідувальними роботами та видобутком нафти і газу в Росії.

- Дочірня компанія "Лукойл Айк ​​А" "Товариство з обмеженою відповідальністю" займається видобутком нафти і газу в Росії.

- Дочірня компанія "Лукойл Калінінградморнефть" розробляє наземні та морські нафтогазові родовища в Росії.

- Дочірня компанія "Лукойл" "Лукойл Західний Сибір Лімітед" займається видобутком нафти і газу в Росії.

- Дочірня компанія "Лукойл" "Російська інноваційна паливно-енергетична компанія" займається розробкою, виробництвом, випробуванням та впровадженням нових технологій, методів та обладнання для розробки важковидобувних запасів вуглеводнів та підвищення нафтовіддачі в Росії.

- Дочірня компанія "Лукойл" "Уралойл" розробляє нафтогазові родовища в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - Акціонерне товариство "Куйбишевський нафтопереробний завод", експлуатує нафтопереробний завод у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - АТ "Сибнафтогаз" розробляє газові та газоконденсатні родовища в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" – "Башнафтодобича" розробляє майже 200 родовищ вуглеводнів у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - ЗАТ "Ванкорнефть" розробляє велике нафтогазове родовище в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - Акціонерне товариство "Східно-Сибірська нафтогазова компанія" розробляє нафтогазове та газоконденсатне родовище в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - Акціонерне товариство "Грознефтогаз" видобуває нафту та газ у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - Акціонерне товариство "Роспан Інтернешнл" розробляє нафтогазові родовища в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - Акціонерне товариство "Рязанська нафтопереробна компанія" експлуатує нафтопереробний завод у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - Акціонерне товариство "Самаранафтогаз" видобуває нафту в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" – "Харампурнафтогаз" розробляє газове родовище в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - товариство з обмеженою відповідальністю "Башнефть Полюс" - займається розвідкою, видобутком та переробкою нафти та нафтопродуктів у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - товариство з обмеженою відповідальністю "Кинско-Часельське Нафтогаз" - управляє нафтогазовими родовищами в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - товариство з обмеженою відповідальністю "РН Пурнафтогаз" - розробляє нафтогазові родовища в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - товариство з обмеженою відповідальністю "РН Туапсенський нафтопереробний завод" - експлуатує нафтопереробний завод у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - товариство з обмеженою відповідальністю "РН-Краснодарнафтогаз" видобуває нафту та газ у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - ВАТ "Ачинський нафтопереробний завод" - експлуатує нафтопереробний завод у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - ВАТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" - експлуатує нафтопереробний завод у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - ВАТ "Оренбургнафто" видобуває нафту та газ у Росії та експлуатує газопереробний завод у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - ВАТ "Самотлорнафтогаз" займається розвідкою та розробкою нафтогазових родовищ у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" - ВАТ "Сизранський нафтопереробний завод" - експлуатує нафтопереробний завод у Росії. Дочірня компанія "Роснефть" ПАТ "Верхнечонськнафтогаз" розробляє велике нафтогазове родовище в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" Публічне акціонерне товариство "Саратовський нафтопереробний завод" експлуатує нафтопереробний завод у Росії

- Дочірня компанія "Роснефть" Публічне акціонерне товариство "Удмуртнефть" імені В.І. Кудінова видобуває нафту в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" РН "Комсомольський нафтопереробний завод" експлуатує нафтопереробний завод у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" РН "Няганьнафтогаз" займається видобутком сирої нафти в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" РН "Уватнафтогаз" розробляє майже 40 нафтових або нафтогазоконденсатних родовищ у Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" РН "Юганськнафтогаз" видобуває нафту в Росії.

- Дочірня компанія "Роснефть" Таас Юр'ях Нафтогазодобуча розробляє нафтогазове родовище в Росії.

У Мінфіні також застерегли, що іноземні фінансові установи, які проводять або сприяють значним транзакціям чи надають будь-які послуги, пов'язані з військово-промисловою базою Росії, включаючи будь-яких осіб, заблокованих відповідно до наказу № 14024, ризикують бути санкційними з боку OFAC.

Крім того, участь у певних транзакціях за участю осіб, визначених сьогодні, може призвести до накладення вторинних санкцій на іноземні фінансові установи-учасники. OFAC може заборонити або встановити суворі умови щодо відкриття або ведення в США кореспондентського рахунку або рахунку для оплати іноземної фінансової установи, яка свідомо проводить або сприяє будь-якій значній транзакції від імені особи, визначеної відповідно до відповідних повноважень.

"Сполучені Штати продовжуватимуть виступати за мирне врегулювання війни, а постійний мир повністю залежить від готовності Росії до переговорів у добрій волі. Міністерство фінансів продовжуватиме використовувати свої повноваження для підтримки мирного процесу", - наголосили в Мінфіні.

Джерело: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0290