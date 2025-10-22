Інтерфакс-Україна
Події
23:35 22.10.2025

Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої дії

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії, наданих західними союзниками.

"Стаття у Wall Street Journal про те, що США схвалили дозвіл Україні використовувати ракети великої дальності глибоко в Росії, є ФЕЙКОВИМИ НОВИНАМИ!", - написав він у Truth Social.

Трамп зазначив, що США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не надходили, і до того, що Україна з ними робить.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволить Києву розширити атаки на цілі всередині Росії, передає видання "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115419686256202789

Теги: #спростування #ракети #трамп #сша

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Сьогодні є перший крок, який відкриває для України шлях для отримання шведських літаків Gripen – Зеленський

Україна та Швеція будуть обговорювати можливість використання інших літаків, які є неновітніми - Зеленський

Зеленський: графіку щодо постачання Gripen немає, але ми знаємо, на що можемо розраховувати

ОСТАННЄ

У Києві уламки дронів впали на трьох локаціях, серед них дитячий садок – КМВА

Єрмак: 20-й пакет санкцій проти РФ вже в роботі

Головуюча в ЄС Данія: 19-ий пакет санкцій для РФ може бути схвалений офіційно ранком четверга

Посли ЄС погодили 19-й пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

У Києві вночі очікується туман із видимістю 200-500 м

Наразі складно давати точні прогнози щодо термінів повного відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури

Кабмін виділив 93,6 млн грн на встановлення 8 когенераційних установок на об’єктах теплопостачання та лікарні Запоріжжя - Свириденко

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10, серед них пʼятирічна дівчинка

МКЧХ вперше за майже 70 років додав новий коментар щодо захисту дітей в умовах війни до Женевської конвенції IV

McDonald's відкрив 50-й заклад у Києві

