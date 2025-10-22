Інтерфакс-Україна
15:48 22.10.2025

Лідери країн ЄС незабаром можуть схвалити 19-й пакет антиросійських санкцій, із забороною на імпорт СПГ із 2027 р. - ЗМІ

Лідери країн ЄС, як очікується, на саміті в Брюсселі в четвер схвалять 19-й пакет санкцій проти РФ, що передбачає повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з 2027 року, повідомляє в середу Bloomberg.

"Мета пакета - ще сильніше обмежити енергетичні доходи Москви (...) Він передбачає заборону на імпорт ЗПГ із Росії із січня 2027 року - на рік раніше, ніж планувалося, а також запроваджує обмеження проти російських банків, фінансових організацій Центральної Азії та кількох криптобірж", - повідомляє агентство.

Раніше ухваленню 19-го санкційного пакета перешкоджали Угорщина, Словаччина та Австрія. Однак перед запланованим на четвер самітом ЄС у Брюсселі вони змінили позицію. Так, Австрія отримала занадто мало підтримки ідеї "розморозити" частини російських активів, що надасть змогу Raiffeisen Bank International компенсувати збитки, яких зазнав через судові рішення в Росії.

Своєю чергою, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Будапешт не накладатиме вето на санкційний пакет, оскільки "ключових національних інтересів це не стосуватиметься". При цьому, за його словами, всі раніше введені щодо РФ санкції "не були успішними".

У середу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що скасує вето на санкції, якщо до підсумкового документа саміту буде включено пункт про необхідність боротьби з високими цінами на енергоносії в ЄС.

Для ухвалення санкцій потрібне схвалення всіх держав ЄС.

Bloomberg нагадує, що 19-й пакет санкцій має містити заходи проти понад 100 танкерів, нібито пов'язаних із Росією, обмеження проти низки структур КНР та Індії, які допомагають Росії обходити санкції, заборону на постачання РФ продукції на понад 40 млрд євро, включно з мінералами, керамікою, гумою.

Теги: #єс #санкції_рф

