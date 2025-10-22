Інтерфакс-Україна
10:27 22.10.2025

Сили оборони відновили позиції в Покровському районі, росіяни окупували село в Запорізькій області – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Сили оборони України відновили позиції поблизу сіл Нове Шахове та Кучерів Яр Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області, повідомляє проєкт DeepState.

Водночас повідомляється, що російські окупанти зайняли село Полтавка Гуляйпольського району Запорізької області.

Також повідомляється, що ворог просунувся поблизу Новоторецького та Шахового у Покровському районі, села Іванівка Синельниківського району Дніпропетровської області, а також в районах Охотничого та Нововасилівки в Пологівському районі Запорізької області.

Теги: #просування_ворога #deepstate

