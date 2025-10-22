Попередньо один постраждалий внаслідок нічних атак ворога у Київській області - ОВА

Попередньо один постраждалий внаслідок нічних атак ворога у Київській області, повідомляє начальник ОВА Микола Калашник у Телеграм.

"Усю ніч країна-терорист цілеспрямовано бʼє по енергетичній інфраструктурі. В області за розпорядженням НЕК Укренерго введені екстрені відключення світла. Унаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС. В одному із пошкоджених будинків у селі Погреби можуть знаходитися люди. На місці працюють рятувальники. Більш детальна інформація згодом. Також травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі. Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забійна рана тімʼяної ділянки голови він госпіталізований до лікарні", - написав Калашник у телеграм-каналі.