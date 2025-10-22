Інтерфакс-Україна
08:18 22.10.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 739 ворожих цілей

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 739 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 229 одиниць особового складу, з яких 142 – ліквідовано; 8 точок вильоту пілотів БпЛА; 10 артилерійських систем; 4 бронемашини; 2 танки; 27 одиниць автомобільної техніки; 52 мотоцикли; 35 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–21.10) знищено/уражено 18498 цілей, з них 5429 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

