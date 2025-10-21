Європейська рада може дати "зелене світло" 19-му пакету санкцій для РФ

Європейська рада має за мету досягти політичної згоди глав держав та урядів країн-членів Європейського союзу щодо 19-го пакету санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Про це у вівторок в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат, анонсуючи майбутнє засідання Європейської ради, яке пройде 23 жовтня в Брюсселі.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо рішуче просунутися щодо 19-го пакету санкцій. Сподіваємося, що ми досягнемо політичної згоди щодо 19-го пакету санкцій", - сказав він.

Крім того, іншим важливим елементом обговорення лідерами ЄС буде питання так званого "тіньового флоту" Росії. "Багато лідерів чітко дали зрозуміти, що вони хочуть вийти за рамки того, що робиться зараз", - пояснив він.

Також Європейська рада підтвердить підтримку Україні в дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення миру. "Є також нові дипломатичні зусилля з метою встановлення миру. Ми знаємо, що Україна готова долучитися до цих дипломатичних зусиль. Ми також готові підтримати Україну в цьому питанні. Наша позиція відома. Я думаю, що Європейська рада це підтвердить", - зазначив високопосадовий європейський дипломат.