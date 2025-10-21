Інтерфакс-Україна
Події
15:49 21.10.2025

Саміт ЄС сформулює рамки для роботи ЄК щодо законодавства з фінпідтримки України, зокрема і з використанням росактивів - дипломат

2 хв читати
Саміт ЄС сформулює рамки для роботи ЄК щодо законодавства з фінпідтримки України, зокрема і з використанням росактивів - дипломат

Європейська рада сформулює рамки для подальшої роботи Європейської комісії над законодавчими пропозиціями щодо майбутньої фінансової підтримки України, зокрема щодо так званої репараційної позики з основною іммобілізованих російських активів.

Про таке можливе рішення засідання лідерів Європейського союзу, яке пройде у четвер в Брюсселі, повідомив у вівторок в Брюсселі високопосадовий європейський дипломат, який долучений до підготовки Європейської ради.

Зазначивши, що питання подальшої підтримки України стоїть першим на порядку денному, зокрема, в аспекті фінансової підтримки, співрозмовник журналістів зазначив, що "лідери ЄС зосередять особливу увагу на фінансових потребах України, зокрема протягом наступних двох років".

"Відбулося обговорення проекту (пропозиції) Комісії щодо кредиту на репарації. У цьому випадку Європейська Рада не розроблятиме пропозицію, це не є обов'язком лідерів. Ми сподіваємося, що Європейська Рада зможе сформулювати загальні рамки для пропозиції, яка буде висунута, опрацьована та представлена ​​Комісією невдовзі після Європейської Ради, а потім обговорена на рівні Ради", - пояснив він.

За словами високопосадового європейського дипломата, "ідея полягає в тому, щоб мати широке політичне обґрунтування, доручивши Комісії працювати над пропозицією, яка також включатиме можливе поступове використання залишків готівки, пов'язаних з іммобілізованими (російськими) активами". "Ідея полягає не в тому, щоб робити попередні висновки, а в тому, щоб сформулювати рішення, над яким Комісія може працювати, та сформулювати мандат для Комісії. Звичайно, це все ще складно, обговорення все ще тривають, але ми вважаємо це важливим", - деталізував він.

При цьому співрозмовник уточнив, що під умовами в Європейській раді говорить про повагу до міжнародного права, ризики та солідарність на рівні ЄС, розподіл тягаря з партнерами G7. "Саме це - рамкові умови обговорюватиме Європейська Рада і, сподіваюся, узгодить", - наголосив високопосадовий європейський дипломат.

Теги: #фінансова_підтримка #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 21.10.2025
Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

Постпреди країн ЄС погодили пропозицію щодо надання Києву кредиту за рахунок заморожених активів РФ – ЗМІ

16:20 20.10.2025
У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

21:48 19.10.2025
ЄС має намір надати країнам-членам додаткові повноваження для інспектування суден "тіньового флоту" РФ

ЄС має намір надати країнам-членам додаткові повноваження для інспектування суден "тіньового флоту" РФ

02:39 19.10.2025
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить ЄС у "незручне становище" — ЗМІ

Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті ставить ЄС у "незручне становище" — ЗМІ

14:28 17.10.2025
В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

12:23 17.10.2025
Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

Фіцо: Коли Україна буде в ЄС, співробітництво між країнами стане ще більш інтенсивним, ніж зараз

11:25 17.10.2025
Торговельна угода з ЄС відповідає амбіціям українського експорту на наступні три роки - Качка

Торговельна угода з ЄС відповідає амбіціям українського експорту на наступні три роки - Качка

00:55 17.10.2025
В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України

В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України

15:31 16.10.2025
Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

13:56 15.10.2025
Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

Військовий план ЄС передбачає проєкти з протидії БпЛА та посилення ППО на 2026 рік для стримування РФ – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ОСТАННЄ

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Російський дрон поцілив у цивільну автівку у Харківській області, двоє постраждалих

Нідерланди підтримують європейських лідерів щодо миру в Україні, візьмуть участь в зустрічі "Коаліції охочих" у пʼятницю - премʼєр

В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

Асоціація українських операторів грального бізнесу підтримує ініціативу PlayCity щодо оновлення реєстру залежних

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

Забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має бути не менше ніж 50% - нарада Зеленського з Умєровим

Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА