Саміт ЄС сформулює рамки для роботи ЄК щодо законодавства з фінпідтримки України, зокрема і з використанням росактивів - дипломат

Європейська рада сформулює рамки для подальшої роботи Європейської комісії над законодавчими пропозиціями щодо майбутньої фінансової підтримки України, зокрема щодо так званої репараційної позики з основною іммобілізованих російських активів.

Про таке можливе рішення засідання лідерів Європейського союзу, яке пройде у четвер в Брюсселі, повідомив у вівторок в Брюсселі високопосадовий європейський дипломат, який долучений до підготовки Європейської ради.

Зазначивши, що питання подальшої підтримки України стоїть першим на порядку денному, зокрема, в аспекті фінансової підтримки, співрозмовник журналістів зазначив, що "лідери ЄС зосередять особливу увагу на фінансових потребах України, зокрема протягом наступних двох років".

"Відбулося обговорення проекту (пропозиції) Комісії щодо кредиту на репарації. У цьому випадку Європейська Рада не розроблятиме пропозицію, це не є обов'язком лідерів. Ми сподіваємося, що Європейська Рада зможе сформулювати загальні рамки для пропозиції, яка буде висунута, опрацьована та представлена ​​Комісією невдовзі після Європейської Ради, а потім обговорена на рівні Ради", - пояснив він.

За словами високопосадового європейського дипломата, "ідея полягає в тому, щоб мати широке політичне обґрунтування, доручивши Комісії працювати над пропозицією, яка також включатиме можливе поступове використання залишків готівки, пов'язаних з іммобілізованими (російськими) активами". "Ідея полягає не в тому, щоб робити попередні висновки, а в тому, щоб сформулювати рішення, над яким Комісія може працювати, та сформулювати мандат для Комісії. Звичайно, це все ще складно, обговорення все ще тривають, але ми вважаємо це важливим", - деталізував він.

При цьому співрозмовник уточнив, що під умовами в Європейській раді говорить про повагу до міжнародного права, ризики та солідарність на рівні ЄС, розподіл тягаря з партнерами G7. "Саме це - рамкові умови обговорюватиме Європейська Рада і, сподіваюся, узгодить", - наголосив високопосадовий європейський дипломат.