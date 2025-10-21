Інтерфакс-Україна
13:59 21.10.2025

Мінкультури працює над процедурою і черговістю евакуації культурних цінностей з ризикових територій - Бережна

Міністерство культури працює над створенням процедури евакуації культурних цінностей з територій, які перебувають в зоні ризику, а також над оновленням черговості евакуації, повідомила віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна.

"Стосовно евакуації культурних цінностей, ми дійсно розуміємо велику задачу, тому що культурні цінності - це також наша ідентичність і наша пам'ять. Зараз в Міністерстві культури ми працюємо над тим, щоб створити процедури евакуації культурних цінностей з територій, які перебувають в зоні ризику", - сказала Бережна під час розгляду у Верховній Раді питання про її призначення.

Також за її словами, відомство працює над оновленням черговості евакуації, щоб в першу чергу була змога евакуйовувати те, що має найбільшу цінність для держави і культурної сфери.

Як повідомлялося, станом на вересень 2025 року в Україні було евакуювали понад 670 тис. музейних предметів із прифронтових регіонів, із який цьогоріч – майже 100 тис.

