Автомеханік з Одещини готував теракти біля ТЦК та оборонної будівлі в Ізмаїлі - СБУ

Фото: https://t.me/SBUkr

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині: затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої (СВП) на території Ізмаїла.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. "Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч. У такий спосіб рашисти сподівалися вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента "на гарячому", коли він закладав СВП у квітник поблизу оборонної будівлі.

За інформацію української спецслужби, 27-річний місцевий автомеханік потрапив у поле зору окупантів під час пошуку "легких заробітків" у телеграм-каналах і був завербований ворогом.

"Представники ворожої спецслужби збиралися активувати СВП самостійно. Щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, рашисти доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів", - зазначають в СБУ.

Згідно з повідомленням, агент використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.