Інтерфакс-Україна
Події
20:00 20.10.2025

Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

1 хв читати
Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки від партнерів, а також перемовини щодо санкцій проти РФ цього тижня.

"Сьогодні доповідав також міністр оборони України Денис Шмигаль. І передусім про результати Рамштайн та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Окрім того, України працює з партнерами щодо нових санкцій проти Росії.

"На тижні буде багато перемовин по санкціям", - повідомив президент.

 

Теги: #партнери #підтримка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 20.10.2025
Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

18:31 20.10.2025
Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

17:48 20.10.2025
Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

16:06 20.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

11:40 20.10.2025
Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

Зеленський поговорив з Макроном: Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни

10:34 20.10.2025
Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

10:19 20.10.2025
Зеленський не вважає Будапешт найкращим місцем для перемовин: Говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині

Зеленський не вважає Будапешт найкращим місцем для перемовин: Говоримо про мир в Україні, а не про вибори в Угорщині

10:12 20.10.2025
Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

18:28 19.10.2025
Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

Зеленський готовий взяти участь у перемовинах Трампа з Путіним в Будапешті та говорив про це з президентом США

14:07 19.10.2025
Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

Зустріч Трампа та Зеленського не наблизила завершення війни - голова євроінтеграційного комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що на заваді "угоди" між РФ та Україною стоїть ненависть лідерів країн

Ще двох українських юнаків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій

Трамп сумнівається у перемозі України

АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа Логвинського

Через ворожу атаку Павлоградського району постраждали 16 людей, четверо у важкому стані

США поки що відмовляються приєднуватися до плану G7 щодо використання заморожених російських активів

У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи системи EES - Держприкордонслужба

Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни

Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон у вівторок – ЗМІ

Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА