Будуть додаткові пакети підтримки від партнерів - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети підтримки від партнерів, а також перемовини щодо санкцій проти РФ цього тижня.

"Сьогодні доповідав також міністр оборони України Денис Шмигаль. І передусім про результати Рамштайн та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Окрім того, України працює з партнерами щодо нових санкцій проти Росії.

"На тижні буде багато перемовин по санкціям", - повідомив президент.