ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ
Російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) днями проникла до центру Покровська, вбивши кількох цивільних, Сили оборони ліквідували окупантів, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу. Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні в Facebook.
У ДШВ наголосили, що оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом.
Загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.
"Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом", - йдеться у повідомленні.
У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. За даними ЗСУ, ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків.