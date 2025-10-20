Інтерфакс-Україна
15:25 20.10.2025

ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

Російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) днями проникла до центру Покровська, вбивши кількох цивільних, Сили оборони ліквідували окупантів, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Під час просування, на жаль, росіяни вдалися до порушення міжнародного гуманітарного права та вбили декількох цивільних мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу. Обʼєднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила ворога та ліквідувала окупантів, які в цей момент переховувалися в одному з приміщень залізничного вокзалу", - йдеться у повідомленні в Facebook.

У ДШВ наголосили, що оборона Покровська посилена додатковими силами та засобами. Спеціальні групи проводять постійний скринінг ймовірних точок проникнення у місто та посилено патрулюють містом.

Загалом за останні два дні українські військові знищили 14 росіян, яким вдалося потрапити у Покровськ.

"Закликаємо цивільних осіб, які досі у Покровську, без крайньої необхідності не пересуватися містом", - йдеться у повідомленні.

У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. За даними ЗСУ, ворог хоче розширити "сіру зону" навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків.

