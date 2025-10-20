Інтерфакс-Україна
Події
15:02 20.10.2025

Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

2 хв читати
Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"

Встановлена пропускна спроможність міждержавних перетинів ліній електропередачі та імпортний потенціал дозволяють повністю забезпечити електричною енергією українських промислових споживачів, наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Потужності наших інтерконнекторів було б достатньо щоб забезпечити нашу промисловість імпортною електроенергією", – сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" у понеділок.

Таким чином, як прокоментували слова CEO в НЕК "Укренерго", збільшення обсягу направленого імпорту електроенергії промисловістю та бізнесом могло б убезпечити їх від вимушеного застосування заходів обмеження.

"Імпорт відбувається кожного дня, але на мою думку цей імпорт є недостатнім, саме через це сьогодні введені з 6:00 до 22:00 графіки обмеження потужності для промислових підприємств – тому, що потужностей в енергосистемі все ще не вистачає після російських ударів", - зазначив своєю чергою Зайченко.

Він нагадав промспоживачам, що при імпорті підприємством електроенергії на рівні не менше, ніж 60% від обсягів споживання, споживач буде захищений від ймовірного застосування погодинних відключень. Таку можливість бізнесу та промспоживачам надає, зокрема, постанова Кабінету міністрів України від 26 листопада 2024 року №1342 "Про внесення змін до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні".

Як повідомлялося, у понеділок в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність можливості імпорту електроенергії з країн ЄС з 1 грудня 2024 року з 1,7 до 2,1 ГВт.

Україна також додатково має можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.

Своєю чергою з березня 2025 року європейські оператори системи передачі мають можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.

Теги: #електропередачі #укренерго #зайченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:32 20.10.2025
"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

"Укренерго" з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

19:31 19.10.2025
Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

Укренерго анонсує на 20 жовтня обмеження енергопостачання для промислових споживачів

16:11 17.10.2025
Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів" – очільник компанії

Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів" – очільник компанії

19:33 16.10.2025
"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

23:11 15.10.2025
У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

У Черкаській та Запорізькій областях теж скасували екстрені відключення електроенергії

10:55 15.10.2025
Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

18:55 14.10.2025
Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

11:22 14.10.2025
РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

РФ знову атакувала енергоінфраструктуру Харківщини та Сумщини – Міненерго

11:29 10.10.2025
Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

10:41 10.10.2025
На Сумщині введені додатково спеціальні графіки аварійних відключень окрім вранішніх ГАВ

На Сумщині введені додатково спеціальні графіки аварійних відключень окрім вранішніх ГАВ

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

ОСТАННЄ

ЗС РФ розширили контроль у центральній частині Куп'янська — оновлення DeepState

Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

Відзнаку імені О’Хейген Українського жіночого конгресу цьогоріч отримає військова з найтеплішим позивним

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Помер лідер групи Green Grey Андрій Яценко, відомий під псевдо "Дизель" - соцмережі

На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

Рада ЄС звернулася до Єврокомісії запропонувати подальші заходи для підтримки енергобезпеки України

У ЄС мають намір після ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ розпочати розроблення 20-го

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА