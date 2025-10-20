Потужності інтерконнекторів достатньо для забезпечення промисловості імпортною е/е – очільник "Укренерго"
Встановлена пропускна спроможність міждержавних перетинів ліній електропередачі та імпортний потенціал дозволяють повністю забезпечити електричною енергією українських промислових споживачів, наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.
"Потужності наших інтерконнекторів було б достатньо щоб забезпечити нашу промисловість імпортною електроенергією", – сказав він в ефірі телемарафону "Єдині новини" у понеділок.
Таким чином, як прокоментували слова CEO в НЕК "Укренерго", збільшення обсягу направленого імпорту електроенергії промисловістю та бізнесом могло б убезпечити їх від вимушеного застосування заходів обмеження.
"Імпорт відбувається кожного дня, але на мою думку цей імпорт є недостатнім, саме через це сьогодні введені з 6:00 до 22:00 графіки обмеження потужності для промислових підприємств – тому, що потужностей в енергосистемі все ще не вистачає після російських ударів", - зазначив своєю чергою Зайченко.
Він нагадав промспоживачам, що при імпорті підприємством електроенергії на рівні не менше, ніж 60% від обсягів споживання, споживач буде захищений від ймовірного застосування погодинних відключень. Таку можливість бізнесу та промспоживачам надає, зокрема, постанова Кабінету міністрів України від 26 листопада 2024 року №1342 "Про внесення змін до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні".
Як повідомлялося, у понеділок в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Україна та ЄС домовилися збільшити максимальну потужність можливості імпорту електроенергії з країн ЄС з 1 грудня 2024 року з 1,7 до 2,1 ГВт.
Україна також додатково має можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС у режимі аварійної допомоги.
Своєю чергою з березня 2025 року європейські оператори системи передачі мають можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.