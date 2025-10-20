Інтерфакс-Україна
Події
13:38 20.10.2025

Знеструмлено частину Холодногірського району Харкова

1 хв читати
Знеструмлено частину Холодногірського району Харкова

Через попередні ворожі обстріли та внаслідок перевантаження мережі знеструмлено частину Холодногірського району Харкова, повідомило АТ "Харківобленерго" в Телеграм-каналі у понеділок.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів", - зазначили в компанії.

Трохи раніше в понеділок "Харківобленерго" зверталося до жителів Харкова та Харківської області з проханням до 15:00 максимально зменшити споживання електричної енергії.

"Просто вимкніть непотрібні світло та електроприлади. Не вмикайте декілька потужних приладів одночасно", - звернулися в обленерго до споживачів.

Як повідомлялося, в понеділок в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Джерело: https://t.me/kharkivenergy/1436

Теги: #знеструмлення #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 20.10.2025
Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Один мирний житель загинув, 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

08:48 20.10.2025
Четверо людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА у Лозівський громаді Харківської області

Четверо людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА у Лозівський громаді Харківської області

20:31 18.10.2025
У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

У Лозовій Харківської області вже шість постраждалих

19:21 18.10.2025
Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

16:30 18.10.2025
Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

16:03 18.10.2025
У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

09:02 18.10.2025
Чоловік загинув, жінка постраждала через ворожий обстріл села в Харківській області

Чоловік загинув, жінка постраждала через ворожий обстріл села в Харківській області

22:40 17.10.2025
Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

Майже вся Чугуївська громада знеструмлена через масовану атаку ворожих БпЛА

17:30 17.10.2025
Житель Харківської області засуджений до 8 років позбавлення волі за розбещення двох дівчаток і виготовлення дитячого порно - прокуратура

Житель Харківської області засуджений до 8 років позбавлення волі за розбещення двох дівчаток і виготовлення дитячого порно - прокуратура

14:35 17.10.2025
Ідентифіковано двох російських військових, причетних до катування мирних мешканців під час окупації частини Ізюмського району Харківської області

Ідентифіковано двох російських військових, причетних до катування мирних мешканців під час окупації частини Ізюмського району Харківської області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

Путін нічого не будуватиме на окупованому Донбасі – Зеленський

Росіяни досі хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу, позиція України також не змінилася, – Зеленський

Зеленський планує обговорити з іншими країнами програму PURL цього тижня

ОСТАННЄ

Командування Сил ТРО повідомило про виявлення фейкового акаунту командувача Плахути

Першу з дев'яти когенераційних установок ввели в експлуатацію в Одесі

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

АП ВАКС оголосила в міжнародний розшук ексзаступника гендиректора "Укрінмашу"

Каллас про візит до Угорщини Путіна, проти якого видано ордер на арешт: Недобре це бачити

Зоною відповідальності Угруповання обʼєднаних сил буде Харківська область та прилеглі території

СБУ і Нацполіція викрили 8 поплічників РФ, які за завданням ворога збиралися "відродити" СРСР в Україні

Потепління очікується в Україні найближчими днями, невеликий дощ - лише на сході, в середу - з мокрим снігом

Іспанія відправить нову партію генераторів до України напередодні зими

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА