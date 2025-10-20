Через попередні ворожі обстріли та внаслідок перевантаження мережі знеструмлено частину Холодногірського району Харкова, повідомило АТ "Харківобленерго" в Телеграм-каналі у понеділок.

"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених споживачів", - зазначили в компанії.

Трохи раніше в понеділок "Харківобленерго" зверталося до жителів Харкова та Харківської області з проханням до 15:00 максимально зменшити споживання електричної енергії.

"Просто вимкніть непотрібні світло та електроприлади. Не вмикайте декілька потужних приладів одночасно", - звернулися в обленерго до споживачів.

Як повідомлялося, в понеділок в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Джерело: https://t.me/kharkivenergy/1436