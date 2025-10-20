Інтерфакс-Україна
Події
08:04 20.10.2025

Трамп заперечив спроби вимагати в Зеленського передання Донбасу РФ

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп відповів заперечно на запитання журналіста, чи спонукав він Україну передати Донбас РФ. Відеозапис заяви Трампа на борту президентського літака Air Force One опублікував офійійний ресурс Білого дому Rapid Response 47 на платформі X в понеділок.

"Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони зараз — на лініях фронту... йти додому, припинити вбивати людей і завершити все", - заявив Трамп журналістам.

Як повідомлялося у недільній публікації у Financial Times стверджується, що "Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни на зустрічі в Білому домі в п'ятницю, попереджаючи, що Володимир Путін заявив, що "знищить" Україну, якщо вона не погодиться".

Теги: #сша #переговори #рф

