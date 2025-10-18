Російські війська обстріляли житловий сектор на Харківщині, постраждали дві жінки

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські війська ввечері завдали удару по житловому сектору міста Лозова Харківської області, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Попередньо, постраждали дві жінки. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, у якому виникла пожежа.

"До ліквідації залучені рятувальники, а також офіцер-рятувальник громади", — йдеться в повідомленні ДСНС України.