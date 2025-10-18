У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Екіпаж "Білого Янголу" спільно з поліцейськими Управління головної інспекції ГУ НП в Харківській області евакуювали родину з території активних бойових дій у Куп’янському районі.

"Під час виїзду екіпаж поліції наїхав на ворожий предмет, призначений для пошкодження коліс, але правоохоронці швидко замінили колесо і продовжили рух. На виїзді службовий автомобіль переслідував ударний fpv-дрон, однак екіпажу вдалося успішно вивезти людей з-під вогню", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, 75-річний чоловік із дружиною вирішили покинути селище, яке перебуває під постійними ударами ворожих дронів і авіації. Подружжя пережило окупацію у 2022 році і не хотіло знову опинитися в подібній небезпечній ситуації.

Поліцейські доставили евакуйованих до безпечного місця, звідки вони вирушили до родичів у Київ.