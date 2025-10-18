Інтерфакс-Україна
00:13 18.10.2025

Зеленський обговорював з Трампом Tomahawk

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп обговорювали ракети Tomahawk, американська позиція щодо них зараз у тому, що ця зброя теж потрібна США.

"Так, ми говорили про Tomahawk, я абсолютно відкритий тут з вами, ми хотіли б це. І президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що "нам теж вони потрібні". Також це є позиція американської сторони на даний момент. Але ніхто не скасовував цю тему для розмов. Ми маємо попрацювати над цим", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Він зазначив, що зараз не може поділитися деталями, і можна поставити ці запитання щодо Tomahawk до американської сторони.

