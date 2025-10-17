Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв та створити новий регіональний енергетичний хаб.
"З огляду на стратегію ЄС щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, я вважаю, що ми зобов’язані створити нові надійні маршрути постачання. Ми готові не лише запропонувати альтернативні джерела, також ми можемо технічно синхронізувати наші системи, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків та створити новий регіональний енергетичний хаб", - сказала Свириденко на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п’ятницю.
Також вона наголосила на необхідності напрацьовувати і модернізовувати спільні транскордонні інфраструктурні проєкти.
Як повідомлялося, у вересні президент Володимир Зеленський заявив про готовність України постачати на територію Словаччину газ і нафту, якщо вони будуть не російського походження.
17 жовтня прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявив, що в переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію.
Джерело: https://www.youtube.com/live/saYL3G89qKU?si=6FLBk-DYwDCGIlQ_