Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/724

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв та створити новий регіональний енергетичний хаб.

"З огляду на стратегію ЄС щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, я вважаю, що ми зобов’язані створити нові надійні маршрути постачання. Ми готові не лише запропонувати альтернативні джерела, також ми можемо технічно синхронізувати наші системи, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків та створити новий регіональний енергетичний хаб", - сказала Свириденко на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п’ятницю.

Також вона наголосила на необхідності напрацьовувати і модернізовувати спільні транскордонні інфраструктурні проєкти.

Як повідомлялося, у вересні президент Володимир Зеленський заявив про готовність України постачати на територію Словаччину газ і нафту, якщо вони будуть не російського походження.

17 жовтня прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявив, що в переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію.

Джерело: https://www.youtube.com/live/saYL3G89qKU?si=6FLBk-DYwDCGIlQ_