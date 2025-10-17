У переговорному процесі про вступ України в ЄС необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію - Фіцо

Прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо заявляє, що в переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз необхідно усвідомити долю транзиту газу через українську територію.

"У нас є різні точки зору щодо транзиту газу. Друзям потрібно говорити речі відверто, тому є фактом, що Словаччина готова в енергетиці надавати, як ми це називаємо, - енергетичні екстрені постачання, надати певну кількість електрики, яка потім допомагає завести систему в Україні", - сказав Фіцо на відкритті спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п’ятницю.

Він підкреслив, що наразі питання транзиту газу через українську територію остаточно не вирішено.

"Я розумію, йде війна. З іншого боку, не всі аргументи можна прийняти. Тому що Російська Федерація є другим найбільшим в Європі постачальником газу. Тому в процесі переговорів вашого входження в Євросоюз, яке ми підтримуємо, ми маємо усвідомити, яка буде доля майбутнього транзиту, чи його можна буде використовувати, чи ні. Війна закінчиться, і ми молимося, щоб це сталося якнайшвидше. Але це теми, про які ми з вами як друзями хочемо говорити", - додав Фіцо.

Він звернувся з питанням до прем’єр-міністра України Юлії Свириденко: "Чому з одного боку використовуємо інфраструктуру постачання газу в Україну, але не можна використати інфраструктуру на транспорт газу до Словацької Республіки?"

Як повідомлялося, у вересні президент Володимир Зеленський заявив про готовність України постачати на територію Словаччину газ і нафту, якщо вони будуть не російського походження.

Джерело: https://www.youtube.com/live/saYL3G89qKU?si=6FLBk-DYwDCGIlQ_