Зеленський обговорив з представниками енергокомпаній США ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних енергетичних компаній США - Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global та Westinghouse Electric Company, основна увага зустрічі – перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування.

Як повідомляється на сайті очільника держави, він подякував усім представленим компаніям за підтримку та співробітництво, більшість із них уже працюють в Україні та зацікавлені в розвитку партнерства.

"Основний фокус зустрічі – перспективи реалізації спільних короткострокових і довгострокових проєктів та їх фінансування. Обговорили ініціативи щодо нафти, газу та ядерної енергетики. Йшлося не лише про те, що вже реалізується, а й про заплановані проєкти", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів у Вашингтоні зустріч з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом, під час якої детально обговорив енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики.