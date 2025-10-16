Інтерфакс-Україна
Події
09:09 16.10.2025

Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

1 хв читати
Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів дронами, ракетами та КАБом по 15 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, масованого обстрілу зазнали території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів.

Без електропостачання залишилися 7390 абонентів у Близнюківській громаді.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 16.10.2025
Двоє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Двоє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

07:30 16.10.2025
Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, один постраждалий

09:08 15.10.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нечволодівки Харківської області

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Нечволодівки Харківської області

07:58 15.10.2025
Одна людина постраждала внаслідок атак російських дронів у Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок атак російських дронів у Дніпропетровській області

20:27 14.10.2025
"Укрзалізниця" зазнала близько 300 атак з серпня — на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024р

"Укрзалізниця" зазнала близько 300 атак з серпня — на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024р

17:29 14.10.2025
Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

Рада оборони Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації сімей із дітьми з Куп‘янського району

10:23 14.10.2025
Затримано і взято під варту харківʼянина, який скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту 5 червня

Затримано і взято під варту харківʼянина, який скоригував масовану ворожу атаку безпілотників по місту 5 червня

09:13 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, під ударамим були інші регіони України

07:57 14.10.2025
На Дніпропетровщині ворог атакував Покровську громаду КАБами, поранено двох чоловіків

На Дніпропетровщині ворог атакував Покровську громаду КАБами, поранено двох чоловіків

07:29 14.10.2025
РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області – ОВА

РФ завдала понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

Ворог вночі атакував інфраструктуру "ДТЕК "Нафтогаз"

Трамп – Путіну: припини вбивати українців та росіян

ДТЕК повідомив про скасування екстренних відключень у Києві та кількох областях

Ворог дронами вдарив по Ніжину, під атакою об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, двоє людей постраждали

ОСТАННЄ

Екстрені відключення світла запроваджено у Дніпропетровській області

ГУР оприлюднило дані про понад сто суден і капітанів, причетних до підсанкційних російських перевезень

Ворог вночі атакував інфраструктуру "ДТЕК "Нафтогаз"

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 139 од. спецтехніки

16 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Річні форвардні контракти на ліс можуть бути запроваджені у 2026р

Ворог продовжує атакувати ще на 11 напрямках - Генштаб

Помер ресторатор Ігор Сухомлин

Трамп планує обговорити з Зеленським намір України піти в наступ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА