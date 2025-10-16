Четверо мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів дронами, ракетами та КАБом по 15 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Андріївка Донецької громади постраждали 46-річний і 49-річний чоловіки; у с. Старий Мерчик Валківської громади постраждали 34-річний і 56-річний чоловіки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, масованого обстрілу зазнали території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів.

Без електропостачання залишилися 7390 абонентів у Близнюківській громаді.