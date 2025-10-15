У Тернополі затримано групу військових, причетних до насильницьких та майнових злочинів - поліція

Тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів, повідомила пресслужба поліції.

"Військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Наразі сімом фігурантам оголошені підозри", йдеться у повідомленні поліції у фейсбуці у середу увечері.

Повідомляється, що заходи із викриття та припинення незаконної діяльності проводили оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за сприяння керівництва Міністерства оборони, Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними поліції, зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

На сайті Головного управління Національної поліції у Тернопільській області наводяться наступні факти. Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.

Зазначається, що правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Ще один злочин задокументовано на Івано-Франківщині. Там військові зупинили автомобіль потерпілого, силоміць пересадили чоловіка у власний транспортний засіб, а його машину викрали. Своїх жертв вони залякували, а у разі звернення до поліції – погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку затримано шістьох осіб. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Триває досудове розслідування.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 15 жовтня у Тернополі пройшли масові затримання чоловіків у військовій формі. Спецоперація поліції відбувалася в кількох мікрорайонах міста. Затримання відбувалися на різних локаціях.

Згодом тернопільський активіст Роман Довбенко у фейсбуці повідомив, що поліція затримала військових – представників Третьої штурмової бригади.

Джерела: https://tp.npu.gov.ua/news/ternopilski-politseiski-zatrymaly-hrupu-viiskovosluzhbovtsiv-prychetnykh-do-vchynennia-nasylnytskykh-ta-mainovykh-zlochyniv

https://www.facebook.com/gynp.ternopil/posts/pfbid0WfP15D8SWunt3jzwuah6isVKKNT7rLBVo96jePF3PEysDySjFwdgyZgPZ4z8Fbzgl

https://www.facebook.com/watch/?v=1548968449873773&rdid=SPyxlxKkctb84Zb6