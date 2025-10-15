АП ВАСК надала дозвіл на спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго по справі екс-голови Верховного Суду Князева

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Костянтина Жеваго по справі хабарництва ексголови Верховного Суду України Всеволода Князева.

"15 жовтня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 04.09.2025 про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування щодо українського бізнесмена, який наразі перебуває за кордоном", - йдеться в повідомленні АП ВАКС в телеграм-каналі в середу.

В повідомленні зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову, якою задовольнила клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування і надала дозвіл на його проведення.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у можливому наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного Суду (ч. 4 ст. 369 КК України).

АП ВАКС не вказує імен, як уточнило агентству поінформоване джерело, йдеться про бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі знаходиться за кордоном, а також про колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князева, справа щодо хабарництва якого розглядається в суді.

Як повідомлялося, 18 травня 2023 року правоохоронці заявили про викриття Князєва на отриманні неправомірної вигоди $2,7 млн за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. На початку жовтня розслідування у справі колишнього голови Верховного Суду було завершено.

30 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву у вигляді тримання під вартою і зменшив підозрюваному розмір застави до 18,168 млн грн, 31 січня його було звільнено з-під варти під заставу. 27 травня за рішенням суду з обвинуваченого в хабарництві Князєва було знято електронний браслет.

Наприкінці серпня 2024 року ВАКС розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням Князєва в отриманні хабаря.

В межах розслідування ДБР за підозрою Жеваго та його спільників у розтраті $113 млн. із банку "Фінанси та Кредит" було накладено арешт та передано до АРМА корпоративні права 16 підприємств, які входять в орбіту олігарха, серед них і 49,5% статутного капіталу ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Указом президента України було введено в дію рішення РНБО щодо санкцій стосовно Жеваго.