19:46 14.10.2025

Зеленський: Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда ретельно готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня, усі аспекти зустрічі мусять бути опрацьовані так, щоб "Україна була справді посилена".

"Детально готуємося до нашої розмови з Президентом Трампом. Провів сьогодні нараду з військовими, Міністерством закордонних справ, міністром енергетики, керівником Нафтогазу, також із командою Офісу – усі аспекти розмови мають бути опрацьовані так, щоб Україна була справді посилена. Ми обговорили з Президентом Трампом уже певні речі – є контури рішень, які можуть допомогти, – щодо "петріотів", щодо "томагавків", це дуже важливо, і деякої іншої зброї. Важливо чутливі речі обговорити нам особисто – телефоном усього не скажеш", - заявив президент під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський наголосив на тому, що Україна має чітке бачення того, як кроки партнерів можуть наблизити завершення війни.

"У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство Президента Трампа. Ми плануємо й зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній. Звісно, ключове наше завдання – це ППО та стійкість наших міст і громад, також примус Росії до миру", - сказав він.

Очільник Української держави зазначив, що, зараз після досягнення домовленостей для Близького Сходу у світі є "дуже сильний імпульс до миру".

"Зараз у світі є дуже сильний імпульс до миру – після того, що вдалося досягти домовленостей для Близького Сходу. Це глобальне питання, багато зробив сам Президент США, його команда, також були залучені різні лідери, вони допомагали дуже сильно. І зараз на Близькому Сході є серйозні шанси жити без війни. Це свідчить, що й Росію дійсно можна дотиснути до припинення агресії. Фактично саме Росія зараз залишається основним джерелом глобальної нестабільності – глобальним джерелом війни. Прикрутити це джерело потрібно. Ми знаємо як", - заявив Зеленський.

 

