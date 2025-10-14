Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення електроенергії застосовані в восьми областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях – застосовані аварійні відключення", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм у вівторок увечері.

Там уточнили, що в Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

"Триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих від обстрілів регіонах. Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - закликає "Укренерго".

Як повідомлялося, у вівторок увечері про аварійні відключення в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Полтавській та Сумській областях повідомили ДТЕК та обленерго.