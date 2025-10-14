14 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

14 жовтня 2025 року відзначають Міжнародний день стандартизації, День створення Української повстанської армії, Всесвітній день майбутнього без карієсу, Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я.

Цього дня, в 1843 році вперше пролунав "Весільний марш" Мендельсона, 1851 року в Лондоні засновано англійське інформаційне агентство "Рейтер", а в 1926 році в лондонському видавництві вийшла книжка Алана Мілна "Вінні-Пух".

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших.

День 1329 Російська агресія - Day 1329 Russian aggression

Міжнародний день стандартизації

Саме цього дня 1946 року в Лондоні в приміщенні Інституту цивільних інженерів відкрилася конференція національних організацій зі стандартизації.

День створення Української повстанської армії

Встановлено Постановою Української Головної Визвольної Ради від 30 травня 1947 року. Відтоді офіційною датою створення УПА вважають 14 жовтня 1942 року.

Всесвітній день майбутнього без карієсу

Всесвітній день майбутнього без карієсу - це щорічна подія, що відзначається 14 жовтня і має на меті підвищити обізнаність про карієс та важливість здоров'я порожнини рота.

Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я

Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я проводиться 14 жовтня.

Спірометрія – визначення об’єму легень за допомогою спірометра. Людині затискають носа, вона набирає якомога більше повітря та видихає його у трубку, під’єднану до пристрою. Комп’ютер аналізує силу, час та ємність видиху. Отримані дані застосовуються при діагностиці легень та серця.

Така стратегія допомагає вирахувати проблеми з диханням ще на ранніх стадіях, що суттєво полегшує лікування.

Цього дня народилися:

600 років від дня народження Алессо Бальдовінетті (1425-1499), італійського художника, майстра художньої мозаїки;

170 років від дня народження Юрія (Георгія) Кальмана Юрійовича Жатковича (1855-1920), українського та угорського історика, етнографа, літературознавця, письменника, перекладача, священника;

170 років від дня народження Вільяма Йорка Макгрегора (1855-1923), шотландського художника-постімпресіоніста, засновника та теоретика художньої групи "Глазго Бойс";

150 років від дня народження Андрія Павловича Виноградова (1875-1933), українського вченого у галузі металургії, одного з засновників наукових шкіл з термічної обробки та прокатки металів, організатора першої в Україні металографічної лабораторії;

85 років від дня народження Олександра (Леся) Олександровича Сердюка (1940-2010), українського актора театру та кіно, педагога;

75 років від дня народження Віктора Федоровича Баранова (1950-2014), українського письменника, поета, прозаїка, перекладача, головного редактора журналу "Київ".

Ще в цей день:

1942 - Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року з розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН;

1950 - У Нью-Йорку відбувся об'єднавчий Собор Американсько-Української Православної Церкви США та Української Православної Церкви в Америці в одну Українську Православну Церкву в США;

1970 - У Гаазі ухвалено Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набрала чинності рівно через рік;

2006 - Керівництвом Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного заведено цього дня відзначати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Церковне свято:

День пам'яті святих мучеників Назарія та інших

Назарій був християнським проповідником, який, за традицією, проповідував в Італії, зокрема в Мілані. Він вірно служив Христу і активно поширював християнське вчення. Через свої дії Назарій викликав гнів місцевої влади, що переслідувала християн.

Назарій, разом зі своїми товаришами були заарештовані та доправлені на суд за свої вірування. Святі мученики не зреклися своєї віри, навіть під загрозою смерті. Вони стали свідками віри до самого кінця, за що отримали звання мучеників. Їхні мощі, за переказами, стали об'єктом поклоніння, і багато храмів були зведені на їхню честь. Пам’ять про цих мучеників відзначається в православній та католицькій церквах.

День пам’яті святої преподобної Параскеви Тарнавської

Параскева Тарнавська народилася у XV столітті в родині священника в селі Тарнава (сучасна Польща). З юності вона відзначалася благочестям та бажанням служити Богу. Після смерті батьків вона вирішила присвятити своє життя чернецтву.

Параскева вступила до монастиря, де вела аскетичний спосіб життя. Відома своєю доброчесністю, смиренням і милосердям до інших. Її молитви і добрі вчинки приносили багатьом людям зцілення та допомогу. Крім чернечого життя, Параскева займалася просвітою людей, навчала їх основам віри та моральності. Її проповіді часто супроводжувалися чудесами, що зміцнювало віру в її силу і святість.

Після її смерті почалися численні чудеса, пов’язані з її ім’ям. Вона стала об’єктом пошани і вшанування серед вірян. Її пам'ять святкується в православній церкві, а ікони з її зображенням часто можна побачити в храмах.

Іменини:

Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска.

З прикмет цього дня:

Сніжна і похмура погода - чекайте на негоду в кінці травня; ліс вкритий інеєм - наступного року буде великий урожай вівса; на горобині багато ягід - до дощового листопада; навколо місяця видно коло - слід чекати на бурю; зірки вночі яскраво мерехтять - до великого урожаю наступного року.