Події
17:22 13.10.2025

Стефанчук та Штайнмаєр обговорили безпекову підтримку України

Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр обговорили безпекову підтримку України.

"Обговорили подальшу безпекову підтримку. Високо цінуємо розширення німецьких оборонних програм допомоги, зокрема у сфері ППО. Наголосив: відновлення миру в Європі можливе лише через силу й здатність колективної оборони зупинити агресора", - повідомив Стефанчук у Фейсбуці після зустрічі зі Штайнмаєром у понеділок у Берліні.

За словами Стефанчука, Штайнмаєр підтвердив, що Німеччина глибоко розуміє актуальні потреби України — насамперед у посиленні протиповітряної оборони та зміцненні енергетичної безпеки.

Спікер зазначив, що сьогодні Німеччина є одним із ключових партнерів України у політичній, військовій, гуманітарній та санкційній сферах. Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ФРН надала майже 50 млрд євро допомоги Україні та українцям, які знайшли тимчасовий прихисток на її території. Стефанчук також відзначив важливу роль Штайнмайєра у розвитку українсько-німецького міжрегіонального партнерства - понад 250 громад України вже мають партнерські зв’язки з громадами Німеччини.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Німеччині.

Теги: #стефанчук #розмова #штайнмаєр

