Інтерфакс-Україна
Події
09:37 13.10.2025

Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

1 хв читати
Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Екстрені відключення енергопостачання застосовані за командою НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій областях, повідомляється в телеграм-каналі енергохолдингу "ДТЕК" в понеділок вранці.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки, газогін та лінія електропередач.

10 жовтня внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти було знеструмлено значну кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Зокрема, окупанти завдали ударів по теплоелектроцентралях та гідроелектростанціях країни.

Теги: #дніпропетровщина #відключення_світла #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 12.10.2025
Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

Ворожі обстріли призвели до перебоїв з енергопостачанням у Донецькій області

14:57 10.10.2025
Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

13:34 10.10.2025
Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

12:21 10.10.2025
Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

00:44 10.10.2025
Магістральний аміакопровід "Тольятті-Одеса" пошкоджено через обстріл в Донецькій області – ОВА

Магістральний аміакопровід "Тольятті-Одеса" пошкоджено через обстріл в Донецькій області – ОВА

19:10 09.10.2025
У Костянтинівці через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо поранені

У Костянтинівці через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо поранені

19:35 08.10.2025
Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

Правоохоронці повідомили колишньому судді одного з районних судів Дніпропетровщини про підозру в отриманні хабаря

11:21 06.10.2025
В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень е/е

В Чернігівській області діють графіки погодинних відключень е/е

13:57 05.10.2025
"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

"Укренерго" називає фейком інформацію про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії по всій Україні

21:10 04.10.2025
У Краматорську та Дружківці відновили електроенергію для понад 90 тис. абонентів

У Краматорську та Дружківці відновили електроенергію для понад 90 тис. абонентів

ВАЖЛИВЕ

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

Зеленський про успіх Трампа на Близькому Сході: Сподіваюсь, він використовуватиме ті ж інструменти для тиску на Путіна

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через ворожі обстріли, але контрольована

По Харкову завдано удар КАБом, наслідки уточнюються – мер міста

ОСТАННЄ

Каллас прибула до Києва для переговорів щодо фінансової та військової підтримки

Ракети Tomahawk успішно застосовувалися проти російської ППО в Сирії – ЦПД

Українська делегація бере участь у щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку в Вашингтоні – Стефанішина

Промпідприємство пошкоджено в Ніжині внаслідок удару РФ, без постраждалих – ДСНС

Окупанти завдали дронового удару по цивільній автівці під Оріховом, загинуло подружжя

Сили оборони збили 69 ворожих БПЛА

Понад половину підприємств російського холдингу "Технодинаміка" уникли санкцій – ГУР

ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників

ПА НАТО голосуватиме за резолюцію про оборонні імперативи Альянсу – нардеп

П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА