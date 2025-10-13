Екстрені відключення е/е застосовані у Дніпропетровській та Донецькій областях - ДТЕК

Екстрені відключення енергопостачання застосовані за командою НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій областях, повідомляється в телеграм-каналі енергохолдингу "ДТЕК" в понеділок вранці.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки, газогін та лінія електропередач.

10 жовтня внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти було знеструмлено значну кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Зокрема, окупанти завдали ударів по теплоелектроцентралях та гідроелектростанціях країни.