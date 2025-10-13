Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки, газогін і ЛЕП

Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровщини, пошкоджені будинки, газогін та лінія електропередач, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, по Нікопольщині ворог бив FPV-дронами, РСЗВ "Град" та артилерією. Потерпали райцентр, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки.

По Покровській громаді Синельниківського району агресор поцілив БпЛА. Понівечені 2 приватні оселі, газогін та лінія електропередач.

Глава ОВА зазначив, що в результаті обстрілів загиблих і постраждалих немає. Також він додав, що вночі в області оборонці неба збили 4 безпілотники.