13 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

13 жовтня 2025 року відзначають Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф, День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози, Міжнародний день простої мови, Всесвітній день боротьби з тромбозом, Міжнародний день невдах, День без бюстгальтера, Міжнародний день скептиків.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки.

Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 64 / 200.

Міжнародний день зменшення небезпеки лих відзначають 13 жовтня. Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 22 грудня 1989 р. Його мета – показати суспільству, що робити, щоб знизити небезпеку від стихійного лиха.

Стихійне лихо – небезпечне явище природного характеру, що шкодить людям. Особливість стихійного лиха – в його непередбачуваності, тобто неможливо своєчасно попередити суспільство щодо його появи.

Частіше за все люди страждають від виверження вулканів, цунамі, ураганів, повеней, землетрусів, масових пожеж, снігових лавин, зсувів ґрунту, посухи.

За статистикою, щорічно від стихійних лих страждає приблизно 250 мільйонів людей. Щодня гине 184 людини, і ця кількість постійно зростає через урбанізацію та вплив людства на довкілля.

День поширення інформації про метастатичний рак молочної залози

Метастатичний рак молочної залози – це важка форма раку молочної залози, яка поширилася за межі молочної залози в інші органи тіла, такі як легені, кістки або печінка. Вважається четвертою стадією раку. На відміну від раку молочної залози на ранніх стадіях, метастатичний рак молочної залози наразі не виліковний. Основна мета лікування полягає у боротьбі із запущеним раком та його побічними ефектами. Варіанти лікування можуть включати хірургічне втручання, хіміотерапію та потенційні клінічні випробування нових препаратів. Ці методи лікування, разом з іншими видами паліативної допомоги, спрямовані на поліпшення якості життя і продовження тривалості життя хворих.

Жовтень пропонує багато подій, що нагадують та закликають пройти обстеження молочних залоз та подбати про своє здоровʼя та здоровʼя близьких вам жінок, Наприклад, День без бюстгальтера, який щорічно відзначається 13 жовтня. Цього дня жінкам рекомендується відмовитися від носіння бюстгальтера в знак поінформованості про рак молочної залози.

Міжнародний день скептиків

Міжнародний день скептиків, що відзначається 13 жовтня, - це день, присвячений тим, хто вважає за краще ставити під сумнів, а не просто вірити. Це день, який відзначає відкритість людей, які вирішили заглибитися у факти і вибірково ставляться до своїх переконань.

Міжнародний день простої мови

Міжнародний день простої мови відзначається 13 жовтня, наголошує важливість чіткої і зрозумілої комунікації. Цей день нагадує про важливість використання простої мови, особливо в письмовому спілкуванні, щоб інформація була зрозумілою для всіх.

В епоху інформаційного перенасичення ясність у спілкуванні має першорядне значення. Міжнародний день писемності слугує нагадуванням про цей важливий принцип, закликаючи людей і організації надавати пріоритет простоті і ясності у своїй комунікації.

Всесвітній день боротьби з тромбозом

Всесвітній день боротьби з тромбозом відзначається 13 жовтня. Його мета – звернути увагу на небезпеку тромбозу, заохочувати людей відвідувати лікарів та не займатися самолікуванням.

Міжнародний день невдах

Міжнародний день невдах святкують 13 жовтня. Це день, коли люди думають про свої невдачі, діляться ними, але найголовніше – вчаться на них. Цей день був запропонований у Фінляндії в університеті Аалто п'ятнадцять років тому.

Мета – навчити людей дивитися на невдачі як на спосіб навчання. І дійсно, за історію було багато випадків, коли невдачі призводили до того, що людина ставала успішною.

Серед найвідоміших "невдах" були Харленд Сандерс – засновник KFC, котрий пропонував свої послуги більш ніж тисячі ресторанів, і ніде не зміг влаштуватися. Врешті-решт, у 62 роки, він відкрив власне кафе, яке пізніше визнали в усьому світі; Уолт Дісней отримав понад 300 відмов від фінансування. Студіям не подобалися його ідеї про мишу Мікі-Мауса, екранізація "Трьох поросят", його навіть звільнили з газети; Стівен Кінг багато разів отримував відмову у публікації рукопису "Керрі", тому одного разу у відчаї навіть викинув примірник до смітника.

Цього дня народилися:

200 років від дня народження Чарльза Фредеріка Ворта (1825-1895), французького модельєра, засновника дому моди House of Worth;

145 років від дня народження Василя Онуфрійовича Кудрика (1880-1963), українського письменника, журналіста, священника, громадського діяча (Канада);

140 років від дня народження Романа Михайловича Волкова (1885-1959), українського літературознавця, мистецтвознавця, фольклориста;

110 років від дня народження Андрія Федоровича Євенка (1915-1991), українського актора, диктора;

100 років від дня народження Маргарет Гільди Тетчер (1925-2013), британської політичної діячки.

Ще в цей день:

1927 - За ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1943 - Королівство Італія оголосило війну Третьому Рейху;

1947 - ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення семи спеціальних оперативних груп НКВД для ліквідації керівників "бандугруповань" Української РСР, членів Центрального і крайового проводів ОУН;

1948 - Рада міністрів СРСР прийняла постанову про виселення сімей "бандитських і націоналістичних елементів;

1948 - Завершене будівництво газопроводу Дашава-Київ;

1957 - У СРСР здійснено запуск першого у світі штучного супутника Землі. В 1967 Міжнародною федерацією астронавтики цю дату проголошено Днем початку космічної ери людства;

1987 - У Перській затоці американський флот вперше у світі використовував дельфінів у військових цілях;

1992 - На посаді прем'єр-міністра України затверджений Леонід Кучма;

1996 - У Криму створено Південноукраїнський економічний союз;

1998 - НАТО пред'явив Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

Церковне свято:

У православному календарі день пам'яті святих мучеників Карпа, Папіли та Агатоніки.

Карп був єпископом у Смирні (сучасний Ізмір, Туреччина), активно проповідував християнство, за що його заарештували і піддали тортурам. Вважається, що його мученицька смерть сталася близько III-IV століття.

Папіла був дияконом або священиком, який супроводжував Карпа. Його також заарештували і змусили зректися віри, але він залишився вірним Христу.

Агатоніка – за переказами була дружиною Карпа, яка також постраждала за свою віру. Відомо, що вона допомагала іншим християнам і підтримувала їх у важкі часи.

Іменини:

Антон, Микита, Микола, Яків, Злата.

З прикмет цього дня:

Небо темно-синього кольору — чекайте на дощ; темні і щільні хмари, та сонце вийшло - погода буде мінливою; упродовж дня майже не змінюється погода — буде довго похмуро; півень увечері кукурікає — до швидкої зміни погоди.