14:52 12.10.2025

Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС

Сибіга закликав міжнародну спільноту чинити тиск на РФ задля повернення ЗАЕС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та міжнародну спільноту чинити тиск на Росі через тривале відключення Запорізькій атомної електростанції (ЗАЕС) від енергосистеми України.

"Запорізька атомна електростанція залишається без електропостачання вже майже три тижні, що загрожує ядерній безпеці. Росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, щоб силоміць провести випробування підключення до російської енергосистеми. Таких дій ще ніколи не було в історії атомної енергетики. Це не тільки спроба викрасти мирний український ядерний об'єкт. Несанкціоновані дії російської компанії "Росатом" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерною аварією", - написав він у мережі Х у неділю.

Міністр закликав міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатома" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними. Він наголосив на тому, що Росія напала і захопила мирний український ядерний об'єкт, розмістила там свій військовий персонал і зброю, замінувала його периметр, а тепер випробовує технічно неприйнятні перетворення.

"Щоб покласти край небезпечному відключенню електроенергії, Росія повинна припинити обстріл і забезпечити ремонт ліній електропередач — Росія може зробити це в будь-який момент. Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатома" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними. Ми закликаємо МАГАТЕ чинити тиск на Росію, щоб вона припинила всі технічні перетворення на станції та повернула її законному власнику, Україні", - заявив Сибіга.

Раніше повідомлялось, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України, після переговорів з Україною та РФ, воно відбудеться через лінії електропередач "Дніпровська" та "Феросплавна-1".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:13 10.10.2025
Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

09:57 10.10.2025
Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

20:41 09.10.2025
Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

10:36 09.10.2025
РФ перебила лінії електропостачання ЗАЕС з двох боків, повідомив Зеленський

РФ перебила лінії електропостачання ЗАЕС з двох боків, повідомив Зеленський

13:05 08.10.2025
Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області, які перебувають під обстрілами

Сибіга закликав партнерів посилити підтримку громад Сумської області, які перебувають під обстрілами

21:49 06.10.2025
Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

20:10 06.10.2025
МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

16:17 06.10.2025
Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

Сибіга: країни, що навіть приховано підтримують агресію РФ, не зможуть співпрацювати з Україною в експорті зброї

16:16 06.10.2025
Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

Сибіга: буде справедливо, якщо Україна з часом потрапить в топ світових експортерів зброї, потенціал є

16:10 06.10.2025
Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

Сибіга: Інтеграція України в комплексну систему ППО Європи є очевидною необхідністю

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: за тиждень РФ застосувала проти України понад 3 тис дронів, близько 100 ракет та понад 1,3 тис КАБів

Лідери України та США обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості щодо цього

Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

ОСТАННЄ

Людина зазнала поранення в Ізюмі через удар ворожого БпЛА – МВА

Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО та розширення програми PURL

До п'ятьох людей зросло число постраждалих через ворожий удар по Чернігову – ОВА

Три людини постраждалі через ворожий удар по Чернігову – ОВА

Близько 10 тис абонентів знеструмлені на Київщині через ворожі удари – ОВА

Село Малі Щербаки на Запоріжжі звільнено від російських окупантів – 24 ошб "Айдар"

Тиждень почнеться з невеликими дощами, на півночі та у центрі у вівторок вночі на поверхні ґрунту – заморозки

Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

Двоє енергетиків поранено через російську атаку на Київщині – ОВА

Мер Дніпра закликає почати опалювальний сезон якомога пізніше та одночасно по всій країні

