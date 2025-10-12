12 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

12 жовтня в Україні відзначають День художника, День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День економіста, День професійних спілок України/

Ще сьогодні святкують День вільнодумства, Міжнародний день крику в момент розчарування, Тиждень наук про Землю, Міжнародний день боротьби з артритом.

Національне свято Королівства Іспанія. День іспанської нації.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми.

День 1326 Російська агресія - Day 1326 Russian aggression

День художника

Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 09.11.1998 р. № 1132/98.

Це професійне свято було офіційно запроваджене Указом Президента України у 1998 році з ініціативи Спілки художників України. Його мета - підтримати представників образотворчого мистецтва та нагадати суспільству про важливу роль творчості у формуванні культурної ідентичності та духовному розвитку людини.

Художник — це творча особистість, яка працює в різних напрямах образотворчого мистецтва. Це не лише живопис, а й фотографія, скульптура, графіка, стріт-арт, кіно-, декоративно-ужиткове мистецтво та інші форми візуального самовираження. Кожен художник — це митець, котрий через свою працю відкриває нові сенси, емоції та перспективи.

До найвідоміших українських художників належать Тарас Шевченко, Іван Айвазовський, Архип Куїнджі, Сергій Васильківський, Микола Пимоненко, Олександр Мурашко, Олекса Новаківський, Микола Самокиш.

День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби

Відзначається щорічно в другу неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 05.10.2004 р. № 1178/2004.

В Україні санітарно-епідеміологічна служба була заснована понад 90 років тому. З того часу було запроваджено новітні технології, які допомагають надійно та швидко виявляти небезпечні патогенні мікроорганізми та токсичні речовини у харчових продуктах.

У 2017 році службу як окреме відомство було ліквідовано, оскільки її функції виконували інші установи (Міністерство охорони здоров’я тощо). Але у 2020 році головний санітарний лікар України висловив припущення щодо відновлення служби у складі МОЗ.

День професійних спілок України

День професійних спілок України відзначається щорічно в другу неділю жовтня. Свято було встановлене на знак визнання важливою ролі профспілок у захисті трудових та соціально-економічних прав працівників.

Згідно з історичними фактами, перша офіційна профспілка була заснована у 1869 році у США й мала назву "Лицарі праці". Проте Всесвітня федерація з’явилася лише після Другої світової.

На території України спілка щодо захисту прав працівників була вперше організована восени 1917 року. З нагоди її століття Федерація профспілок України висунула пропозицію щодо святкування цієї дати кожного року у другу неділю жовтня. Ініціатива була схвалена Кабінетом Міністрів та затверджена указом Президента країни.

Міжнародний день боротьби з артритом

Щорічна глобальна кампанія, присвячена підвищенню обізнаності про артрит та інші ревматичні захворювання, які значно впливають на якість життя мільйонів людей у світі. Головна мета свята — інформувати громадськість про симптоми та наслідки артриту, привернути увагу до проблем пацієнтів і популяризувати ранню діагностику та ефективне лікування.

День вільнодумства

День вільнодумства – це щорічне свято в США, присвячене просуванню незалежного мислення, секуляризму та свободи ставити під сумнів свої переконання і кидати виклик владі. Ця подія нагадує про важливість розуму, науки та відокремлення церкви від держави.

Витоки Дня свободи думки можна простежити від Салемського процесу над відьмами, темного періоду в історії, коли багато людей були звинувачені й страчені через примарні докази і забобонні вірування.

Подією, яка призвела до відзначення цього дня, став лист, написаний губернатором штату Массачусетс Вільямом Фіпсом у 1692 році. У цьому листі до британських монархів, Вільяма і Марії, Фіпс висловив своє занепокоєння процесом над салемськими відьмами та опорою на необ’єктивні докази, зокрема, спектральні. Ці докази ґрунтувалися на твердженнях обвинувачів про те, що вони бачили дияволів та інші фантоми, пов’язані з обвинуваченими. Втручання Фіпса призвело до зміни настроїв, і судові процеси були припинені.

Міжнародний день крику в момент розчарування

Міжнародний день крику в момент розчарування – винахід американського подружжя Рут і Томаса Роя. Завдяки своєму вебсайту wellcat.com дует створив загалом 85 захищених товарними знаками свят від початку 2000-х років.

Головна мета цієї події – це привернення уваги до необхідності висловлення своїх почуттів, навчання способам їх вираження. Пригнічення вираження та приховування своїх складних почуттів може бути шкідливим для здоров’я людини та руйнувати стосунки. Поганих почуттів не буває, не можна соромитися своїх почуттів та нехтувати ними. Усі наші почуття мають бути почуті, усвідомлені та висловлені у максимально безпечний спосіб – це запорука ментального й фізичного здоров’я особистості.

Життя сповнене моментів розчарування, спонукання до гніву, але дуже важливо знайти здоровий вихід для цих почуттів. Незалежно від того, чи вирішите ви кричати, шукати розуміння або покластися на надійного партнера, пам’ятайте, що ви не самотні. Міжнародний день крику в момент розчарування просто ще раз нагадує нам про те, що висловлювати свої емоції – це нормально і важливо для кожного, що існують різні способи зробити це безпечно для себе та оточуючих.

Всесвітній день економіста

Дата святкування Всесвітнього дня економіста припадає на 12 жовтня, але це неофіційна подія. Просто найчастіше у середині жовтня видатні працівники галузі нагороджуються премією Шведського банку Sveriges Riksbank з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. Цього ж дня неофіційно відзначається і День економіста в Україні.

Петиція про встановлення офіційного професійного свята День економіста вже декілька разів створювалася, але не отримала достатньої кількості голосів.

Нині професія є популярною і добре оплачуваною на ринку праці. Але в умовах попиту зросла і кількість фахівців, що випускаються з вишів, тому зберігається висока конкуренція за робоче місце.

Тиждень наук про Землю

Тиждень наук про Землю - це щорічна подія, яка відзначає чудеса науки про Землю та підкреслює важливість розуміння та управління нашою планетою. Цей захід є не лише святом, але й освітньою ініціативою, яка має на меті залучити громадськість до величезного світу наук про Землю.

Національний день Королівства Іспанія

12 жовтня одне з головних свят країни відзначають в Іспанії – Національний День Іспанського Королівства. Ця дата обрана на честь вшановування пам'яті Христофора Колумба, який у цей день офіційно відкрив Америку під час свого плавання під прапорами Іспанії для пошуку коротшого шляху до Індії.

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Артура Нікіша (1855-1922), німецького та угорського диригента, композитора, педагога, одного з засновників сучасної школи диригування;

160 років від дня народження Артура Гардена (1865-1940), англійського біохіміка, лауреата Нобелівської премії у галузі хімії (1929);

160 років від дня народження Володимира Олександровича Кістяківського (1865-1952), українського фізико-хіміка;

100 років від дня народження Юрія Федоровича Хохола (1925-1989), українського архітектора;

90 років від дня народження Лучано Паваротті (1935-2007), італійського оперного співака;

80 років від дня народження Тетяни Ігорівни Дугаєвої (1945), української мистецтвознавиці, музеєзнавиці, культурної діячки.

Ще в цей день:

1905 - Норвегія розриває унію зі Швецією і стає незалежним королівством;

1917 - Екіпаж міноносця "Завидный" піднімає Український прапор і відмовляється його спускати;

1939 - Народні Збори Західної України під тиском більшовиків ухвалюють декларації, спрямовані на входження краю до складу УРСР;

1947 - У західних областях Української РСР розпочинається наймасовіша за повоєнний період депортація українців;

1956 - Створюють Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1965 - На урочистій церемонії в Букінгемському палаці члени гурту The Beatles стають кавалерами Ордену Британської імперії;

1994 - У місті Ваді-Араба на йордансько-ізраїльському кордоні підписують повномасштабний договір про мир між Ізраїлем і Йорданією;

2010 – У результаті зіткнення локомотива з пасажирським автобусом в Нікопольському районі гине 45 осіб.

Церковне свято:

Святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка

Святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка вшановують у православній церкві 12 жовтня (за новим календарем). Це християни, які загинули на початку IV століття за часів правління імператора Діоклетіана, відмовившись зректися віри і приносити жертви язичницьким богам.

Святого преподобного Косми

Святий преподобний Косма жив у IV столітті в Єгипті, виховувався в християнській родині. Він прийняв чернече життя, займався аскетизмом, молитвою, постом і благодійністю.

Страждав від гонінь, але його віра залишалася непохитною. За свідченнями, він чинив чудеса, зцілював хворих, і його духовний дар привертав багатьох людей до віри.

Іменини:

Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап, Тарас.

З прикмет цього дня:

Якщо цього дня йде дощ, кажуть, зима буде суворою, наче випробування святих. Сухий вітер, навпаки, обіцяє м’яку осінь – символ милосердя Косми.