Інтерфакс-Україна
Події
14:38 11.10.2025

Ворог просунувся в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

1 хв читати
Ворог просунувся в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Краматорський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у суботу.

На мапах проєкту видно, що на новопавлівському напрямку, де розташована Полтавка, площа російського контролю збільшилася на 0,99 кв. км, "сіра зона" – ще на 4,12 кв. км. На покровському напрямку, де розташовані Никаронівка та Котлине, площа контролю окупантів зросла на 3,72 кв. км, а "сіра зона" – на 2,81 кв. км. На сіверському напрямку, де знаходиться Виїмка, площа контролю окупантів показана меншою на 5,46 кв. км, а "сіра зона" більшою на 2,03 кв. км.

На інших напрямках лінія фронту без змін.

Таким чином, за добу, за даними DeepState, окупанти зайняли 4,71 кв. км, але завдяки уточненню лінії фронту загальна площа під їх сталим контролем навіть скоротилася на 0,75 кв. км. "Сіра зона" натомість стала більшою на 8,56 кв. км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 7,27 кв. км щодоби.

У вересні російські війська просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.

Теги: #просування_ворога #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 10.10.2025
Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

Ворог просунувся у трьох областях – DeepState

11:33 10.10.2025
Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

Ворог висадив механізований десант у Володимирівці на Донеччині – DeepState

17:26 09.10.2025
Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState

Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState

16:13 06.10.2025
Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

12:12 01.10.2025
Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

Окупанти просунулись на 7 кв. км у Дніпропетровській та Запорізькій областях – DeepState

11:52 01.10.2025
Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

12:32 29.09.2025
Темпи просування окупантів за підсумками минулого тижня лишилися майже незмінними – DeepState

Темпи просування окупантів за підсумками минулого тижня лишилися майже незмінними – DeepState

11:09 22.09.2025
Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

13:50 20.09.2025
Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

Росіяни просунулися у трьох областях – DeepState

10:35 17.09.2025
Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

Окупанти просунулися в Куп’янську та біля Голубівки, а також біля Новоіванівки на Запоріжжі – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

На Одещині енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин після нічного обстрілу - ДТЕК

Збито/подавлено 54 цілі противника, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях

РФ атакувала бригаду "Чернігівобленерго", є загиблий та тяжкопоранений

Зеленський обговорив з європейськими лідерами подальші кроки для захисту життя людей, фінансові можливості та оборонну підтримку України

ОСТАННЄ

ЄС з 12 жовтня запроваджує нову біометричну систему контролю, ДПСУ роз'яснює

Зеленський зараз розмовляє з Трампом - Єрмак

Єрмак зустрівся з представницею ОАЕ, говорили про дітей та обмін полоненими, про інвестування в енергетику та агросектор

Викрито дві масштабні наркомережі, зокрема з реалізації нового небезпечного наркотика "кратом"

Без світла залишаються ще 30,9 тис. сімей Одещини

В Україні у неділю невеликі дощі очікуються лише на заході та півдні

McDonald's відкрив 115-й ресторан в Україні

Міністерка ОАЕ з питань міжнародного співробітництва відзначена орденом княгині Ольги І ступеня

УЧХ вдосконалює механізми кризового реагування на надзвичайні ситуації

Безпілотники СБУ уразили НПЗ "Башнафта" за 1400 км від України - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА