Ворог просунувся в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Краматорський район, Донецька область) та Котлиному (Покровський район, Донецька область). Уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у суботу.

На мапах проєкту видно, що на новопавлівському напрямку, де розташована Полтавка, площа російського контролю збільшилася на 0,99 кв. км, "сіра зона" – ще на 4,12 кв. км. На покровському напрямку, де розташовані Никаронівка та Котлине, площа контролю окупантів зросла на 3,72 кв. км, а "сіра зона" – на 2,81 кв. км. На сіверському напрямку, де знаходиться Виїмка, площа контролю окупантів показана меншою на 5,46 кв. км, а "сіра зона" більшою на 2,03 кв. км.

На інших напрямках лінія фронту без змін.

Таким чином, за добу, за даними DeepState, окупанти зайняли 4,71 кв. км, але завдяки уточненню лінії фронту загальна площа під їх сталим контролем навіть скоротилася на 0,75 кв. км. "Сіра зона" натомість стала більшою на 8,56 кв. км.

Як повідомлялося, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю на 7,27 кв. км щодоби.

У вересні російські війська просувалися із середньою швидкістю 8,6 кв. км на день.