Інтерфакс-Україна
Події
13:20 11.10.2025

Безпілотники СБУ уразили НПЗ "Башнафта" за 1400 км від України - джерело

Зранку далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", що розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан, РФ), за 1400 кілометрів від України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у спецслужбі.

Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6, розказав співрозмовник агентства.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу рф немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російські збройні сили.

Теги: #уфа #сбу #безпілотники #нпз

