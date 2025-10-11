11 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчат, Всесвітній день птахів-мігрантів, Всесвітній день музики, Міжнародний день африканських пінгвінів, Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського.

День 1325 Російська агресія - Day 1325 Russian aggression

Міжнародний день дівчат

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 66 / 170.

Головна мета свята – поширити у суспільстві інформацію щодо проблем, з якими стикаються неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі – нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Всесвітній день птахів-мігрантів

Відзначається щорічно в другу суботу жовтня та другу суботу травня. Започаткований у 2006 р. Секретаріатом Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водоплавних птахів (AEWA) у співпраці з Секретаріатом Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція, CMS)

Всесвітній день музики

Всесвітній день музики або Загальний день музики (Universal Music Day) відзначається кожної другої суботи жовтня, вшановуючи магію музики у всіх її формах. Від зародження людської цивілізації і до сьогодні музика є невід’ємною частиною нашого життя, що має силу об’єднувати спільноти, викликати емоції, мотивувати і навіть зцілювати, сприяти фізичному та ментальному добробуту.

Міжнародний день камінг-ауту

11 жовтня у багатьох країнах світу проводиться День камінг-ауту, покликаний поінформувати та підтримати членів ЛГБТ-спільноти за наявності бажання зробити камінг-аут.

Камінг-аут (від англійського слова "вихід") – відкрите та добровільне визнання перед рідними, близькими, колегами, друзями своєї сексуальної орієнтації або гендерної належності, яка відрізняється від нормативної. Вперше цей день відзначили в Сполучених Штатах у 1988 році. Ініціаторами його впровадження стали Роберт Айхберг – психолог, засновник тренінгу особистого розвитку "Досвід", який пішов з життя у 1995 році через СНІД, та Джин О’Лірі – відкрита лесбійка, активістка, політична лідерка.

Європейський день донорства та трансплантації органів

Європейський день донорства та трансплантації органів відзначається у другу суботу жовтня. Запроваджений Радою Європи у 1996 році.

Європейський день донорства та трансплантації – це день пошани тим, хто готовий поділитися своєю кров’ю або органами чи тканинами заради порятунку інших людей.

Трансплантація – це пересадка (приживлення) клітин, тканин або органів від людини або тварини іншій людині. Ця процедура високотехнологічна і, на жаль, досить високовартісна, але вона вже врятувала життя сотням тисяч людей.

Донорство – це добровільна здача крові або інших тканин та органів. Людина, яка отримує донорські органи, називається реципієнтом.

Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги

Як напрям медицини паліативна допомога з’явилась у 1982 р. В Україні перші хоспіси було відкрито лише в 1996.

Сфера паліативної допомоги охоплює великий спектр послуг пацієнтам, що мають смертельні захворювання, найчастіше – на останній стадії. Її принципи базуються на позбавленні болю, покращенню якості життя, психологічній та соціальній допомозі. Фахівці намагаються підтримати якомога більш повноцінне життя хворих у останні тижні або дні їх життя. При цьому, власне лікуванням хвороби хоспіси не займаються.

Цього дня народилися:

220 років від дня народження Карла Флоріановича Вишневського (1805-1863), українського вченого у галузі ветеринарії

200 років від дня народження Конрада Фердінанда Маєра (1825-1898), швейцарського письменника, поета

140 років від дня народження Франсуа Моріака (1885-1970), французького письменника, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1952)

120 років від дня народження Олександра Степановича Павлова (1905-1969), українського живописця

85 років від дня народження Аркадія Йосиповича Слуцького (1940-2019), українського поета, перекладача, книгознавця (США)

Ще в цей день:

1921 - На Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ);

1938 - Центральна влада Чехословацької республіки затверджує уряд Карпатської України;

2018 - Вселенський Патріархат підтримує надання автокефалії Українській православній церкві.

Церковне свято:

День пам’яті святого апостола Пилипа. Він був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Він народився у Віфсаїді в Галілеї, де також народилися Андрій і Петро. Пилип був призваний Ісусом Христом одним з перших, і його ім'я згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Також відомий тим, що привів до Христа Натанаїла (апостол Варфоломій). Після воскресіння Христа Пилип проповідував у Малій Азії та Греції. Загинув мученицькою смертю в місті Ієраполіс, де його розп'яли на хресті.

Іменини:

Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим, Яків.

З прикмет цього дня:

Якщо сьогодні дме північний вітер — до суворої зими; західний вітер — зима буде сніжною; зайці ще не змінили свого забарвлення — зима ще не прийде.