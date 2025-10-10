Інтерфакс-Україна
20:22 10.10.2025

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Аварійні відключення е/е продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Чернігівській областях, для Дніпропетровщини та Запоріжжя відключення діють для промисловості, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. Для Дніпропетровщини та Запоріжжя відключення лише для промисловості. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень", - повідомила прем'єрка у телеграм-каналі увечері п'ятниці.

За її даними, протягом дня Черкаську область повністю заживлено, на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень. "По Києву роботи ще тривають — із ночі уже заживлено 540 тисяч споживачів", - додала вона.

Свириденко повідомила, що водопостачання відновлено у Києві та у Кіровоградській області, "Станом на 19:00 у Києві вже повністю відновили водопостачання в усіх районах. Запустили інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області, вода всюди буде в кранах до ранку", - написала вона.

За повідомленням Міненерго на 20:00, енергетикам вдалося відновити частину пошкодженого під час нічної атаки обладнання. Завдяки цьому - триває процес заживлення споживачів на Лівобережжі Києва.

"Вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях. Для Дніпропетровщини та Запоріжжя (графіки аварійних відключень діють для промисловості). На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень", - повідомляє Міненерго в телеграм-каналі у п’ятницю.

Завдяки роботі енергетиків на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень. У Києві продовжуються відновлювальні роботи, зазначає Міненерго.

 

 

