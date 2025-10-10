Інтерфакс-Україна
Події
19:02 10.10.2025

Перша леді США розповіла про плани повернення українських дітей з РФ ближчим часом

2 хв читати
Перша леді США розповіла про плани повернення українських дітей з РФ ближчим часом
Фото: Reuters

Восьмеро українських дітей повернулися з РФ до України протягом минулої доби, повідомила Перша леді США Меланія Трамп.

"Мій представник безпосередньо співпрацює з командою президента Путіна, щоб забезпечити безпечне возз'єднання дітей з їхніми сім'ями між Росією та Україною. Фактично, вісім дітей возз'єдналися зі своїми сім'ями протягом останніх 24 годин… Троє з них були розлучені з батьками та переміщені до РФ через бойові дії на передовій. Інші п'ятеро були розлучені з членами сім'ї", - сказала Меланія Трамп журналістам у п'ятницю.

За її словами протягом останніх трьох місяців обидві сторони взяли участь у кількох закулісних зустрічах та дзвінках, "все в дусі доброї волі".

"Багато чого відбулося з того часу, як президент Путін отримав мого листа минулого серпня. Він відповів письмово, висловивши готовність безпосередньо спілкуватися зі мною та виклавши подробиці щодо українських дітей, які проживають у Росії. І з того часу ми з президентом Путіним маємо відкритий канал зв'язку щодо добробуту цих дітей", - розповіла перша леді США.

Меланія Трамп стверджує, що РФ "продемонструвала готовність розкривати об'єктивну та детальну інформацію, що відображає поточну ситуацію". "РФ надала біографії та фотографії кожної дитини, яка брала участь у возз'єднанні цього тижня, а також огляд соціальних, медичних та психологічних послуг, що надаються українським дітям. Крім того, мені було надано детальний звіт, який підтвердив особи та обставини цих восьми осіб. Уряд США підтвердив, що факти, що містяться в цьому документі, є точними", - сказала вона.

Перша леді також зазначила, що оригінальний звіт про перевірку був спільно підготовлений уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та російським дитячим омбудсменом.

Меланія Трамп також заявила, що висловлювала занепокоєння щодо тих, хто був неповнолітнім на момент переміщення через війну, але з того часу досяг повноліття та наразі проживає в РФ.

"Вже розробляються плани щодо возз'єднання більшої кількості дітей у найближчому майбутньому. Я сподіваюся, що мир настане найближчим часом. Це може початися з наших дітей", - додала перша леді.

 

Теги: #репатриація #діти #меланія_трамп #сша

