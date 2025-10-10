"ДТЕК" повернув світло ще 153 тис. мешканців столиці після масованого обстрілу РФ, повідомив енергохолдинг станом на 16:00 пʼятниці

"Станом на 16:00 нам вдалося відновити електропостачання для ще 153000 родин", - йдеться у повідомленні компанії у Телеграм-каналі.

Зазначається, що усі аварійно-ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електрику в оселі всіх киян.

"Загалом зранку завдяки злагодженій роботі енергетики повернули світло понад 420 тис. родин столиці", - підсумував "ДТЕК".

Як повідомлялося, раніше в цей день ДТЕК відновив електропостачання 270 тис. споживачів Києва, зазначивши, що насамперед була заживлена критична інфраструктура міста. Також вдалося повністю відновити електрику в Черкаській області та зменшити обмеження в Харківській. Аварійні відключення діють в Києві та семи областях - Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій. Чернігівщина перебуває на погодинних графіках електропостачання після попередніх обстрілів.