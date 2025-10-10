Посли держав G7 на терміновій зустріч з міністром енергетики обговорили нагальні потреби галузі після обстрілів РФ

Група послів країн G7 в Україні провела у п’ятницю термінову зустріч з міністром енергетики України Світланою Гринчук та керівниками енергокомпанй – НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз" та НАЕК "Енергоатом", під час якої обговорили наслідки російської атаки проти критичної інфраструктуру та підтримку у вирішенні найнагальніших потреб галузі.

