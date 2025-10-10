Інтерфакс-Україна
Події
13:39 10.10.2025

Посли держав G7 на терміновій зустріч з міністром енергетики обговорили нагальні потреби галузі після обстрілів РФ

1 хв читати
Група послів країн G7 в Україні провела у п’ятницю термінову зустріч з міністром енергетики України Світланою Гринчук та керівниками енергокомпанй – НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз" та НАЕК "Енергоатом", під час якої обговорили наслідки російської атаки проти критичної інфраструктуру та підтримку у вирішенні найнагальніших потреб галузі.

"Посли G7 провели термінову зустріч з Міністром енергетики Гринчук та партнерами – НЕК "Укренерго", НАК "Нафтогаз" та НАЕК "Енергоатом", щоб обговорити російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб ", - йдеться у дописі на офіційному акаунті представництва послів G7 у соцмережі Х у п’ятницю.

Теги: #міненерго #g7

